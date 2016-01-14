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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 11:42 BJT

《中国2016年已发行公司债一览表》--1月14日

路透上海1月14日 - 一、以下为2016年在上海证交所发行的公司债具体情况：

1.公开发行:

发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注

(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 国美电器 30 6 1/7-1/11 4.00% AA+ 附第3年末投资人选择权 中国铁建 28 5 1/8-1/11 3.70% AA+ 房地产集团 中国国电集团 20 3 1/5-1/7 2.98% AAA (第一期) ------------------------------------------------------------------------------

小计 78

2.面向合格投资者发行（小公募）：

发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注

(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ *广州富力地产 60 5 1/11-1/13 3.95% AA+ 附第3年末投资人选择权 *广州番禺 16 5 1/12-1/13 4.70% AA 附第3年末投资人选择权 雅居乐房地产开发 雅居乐地产控股提供担保 广东联泰集团 10 6 1/6-1/7 5.75% AA 附第3年末投资人选择权

深圳茂业商厦 11 3 1/5-1/6 4.00% AA 附第2年末投资人选择权 (第一期)

17 5 1/5-1/6 4.50% 附第3年末投资人选择权 陕西产业投资 5 5 2015/12/30-1/5 4.00% AA 附第3年末投资人选择权 邢台钢铁 3 5 2015/12/31-1/5 7.20% AA 附第2年末投资人选择权 北京纳通 4 2 2015/12/31-1/4 5.00% AA 科技集团 2 3 2015/12/31-1/4 5.43% (第一期) ------------------------------------------------------------------------------

小计 128

3.非公开发行：

发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注

(亿元人民币) (年) --------------------------------------------------------------------- 暂无 ---------------------------------------------------------------------

二、以下为2016年在深圳证交所发行的公司债具体情况：

1.公开发行:

发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注

(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 暂无 ------------------------------------------------------------------------------

2.面向合格投资者发行（小公募）：

发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注

(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 浙江昆仑 6 3 1/8-1/11 8.00% AA 控股集团 广东美的置业 5 3 1/5-1/7 4.28% AA 花样年集团 11 5 2015/12/30-1/4 7.29% AA (中国) ------------------------------------------------------------------------------ 小计 22

3.非公开发行：

发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注

(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------- 暂无 -------------------------------------------------------------------------

注：本表格统计范围为在沪深证交所发布公告，由中国证监会审核的公司债券。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)

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