《中国2016年已发行公司债一览表》--1月14日

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月14日 - 一、以下为2016年在上海证交所发行的公司债具体情况：
1.公开发行:
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 国美电器 30 6 1/7-1/11 4.00% AA+ 附第3年末投资人选择权 中国铁建 28 5 1/8-1/11 3.70% AA+ 房地产集团 中国国电集团 20 3 1/5-1/7 2.98% AAA (第一期) ------------------------------------------------------------------------------
小计 78
2.面向合格投资者发行（小公募）：
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ *广州富力地产 60 5 1/11-1/13 3.95% AA+ 附第3年末投资人选择权 *广州番禺 16 5 1/12-1/13 4.70% AA 附第3年末投资人选择权 雅居乐房地产开发 雅居乐地产控股提供担保 广东联泰集团 10 6 1/6-1/7 5.75% AA 附第3年末投资人选择权
深圳茂业商厦 11 3 1/5-1/6 4.00% AA 附第2年末投资人选择权 (第一期)
17 5 1/5-1/6 4.50% 附第3年末投资人选择权 陕西产业投资 5 5 2015/12/30-1/5 4.00% AA 附第3年末投资人选择权 邢台钢铁 3 5 2015/12/31-1/5 7.20% AA 附第2年末投资人选择权 北京纳通 4 2 2015/12/31-1/4 5.00% AA 科技集团 2 3 2015/12/31-1/4 5.43% (第一期) ------------------------------------------------------------------------------
小计 128
3.非公开发行：
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) --------------------------------------------------------------------- 暂无 ---------------------------------------------------------------------
二、以下为2016年在深圳证交所发行的公司债具体情况：
1.公开发行:
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 暂无 ------------------------------------------------------------------------------
2.面向合格投资者发行（小公募）：
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------------ 浙江昆仑 6 3 1/8-1/11 8.00% AA 控股集团 广东美的置业 5 3 1/5-1/7 4.28% AA 花样年集团 11 5 2015/12/30-1/4 7.29% AA (中国) ------------------------------------------------------------------------------ 小计 22
3.非公开发行：
发债主体 发行规模 期限 发行日 票面利率 主体评级 备注
(亿元人民币) (年) ------------------------------------------------------------------------- 暂无 -------------------------------------------------------------------------
注：本表格统计范围为在沪深证交所发布公告，由中国证监会审核的公司债券。(完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。