香港个股：TCL多媒体将与乐视网在互联网、产品开发及供应链方面展开合作

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透香港1月14日 - 中国电视机生产商--TCL多媒体 宣布，将与乐视网 在互联网业务运营、新产品开发及供应链方面等进行合作，并积极探讨如何实现跨产业链垂直整合下，增量的用户的价值。
TCL多媒体的声明称，基于互补资源和能力，公司与乐视网成立了联合工作小组落实具体合作方案及业务细节。其中在互联网业务运营合作方面，双方正制定开关机广告的联合运营深度合作模式，TCL多媒体打算在搭载＂TV+智能电视平台＂的活跃终端中发展试点，并在未来三至六个月完成技术升级及落实服务模式，料未来双方智能电视终端的广告收益及每用户平均收入可望得到显着提升。
目前TCL多媒体拥有约1,200万智能电视用户，而乐视网则拥有超过400万的高端付费智能电视用户。
在新产品联合开发方面，TCL多媒体将与乐视网联合开发55寸及65寸的曲面电视新产品，以扩大公司在该产品的竞争优势。
此外，乐视网打算加大55寸及43寸等关键产品由TCL多媒体供货的比例，预计由今年第二季度开始，订单量会有显着提升。
TCL多媒体上月宣布乐视网旗下非全资附属公司乐视致新电子科技（天津）有限公司计划按每股6.5港元认购公司3.4885亿股新股。公司并将于今天举行股东特别大会，寻求股东批准这次增发。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。