达沃斯论坛取消邀请朝鲜参会

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
(本文由路透中文网编译提供)
路透日内瓦1月13日 - 世界经济论坛（WEF）已取消邀请朝鲜参加2016年在达沃斯举行的世界经济论坛年会。
WEF周三称，朝鲜外务相李洙墉将参加1月20日至23日在达沃斯举行的2016年世界经济论坛年会，但之后称取消了对朝鲜的邀请。朝鲜上次派出代表团参会是在1998年。
朝鲜没有立刻对此作出回应。
WEF执行董事菲利普·罗斯勒（Philipp Roesler）在日内瓦的新闻发布会上表示，WEF去年底邀请朝鲜参会，因“朝鲜当时透露了一些令人信服与鼓舞的信号，表明可能有机会进行国际对话”。
“但我们都看到了上周发生的事情，”罗斯勒说道。
“我们认为，在核试验发生后，（朝鲜）已无可能进行符合世界经济论坛精神的国际对话。”
“因此我们无法继续邀请朝鲜参会。”(完)
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。