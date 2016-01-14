德国称十名德国人在伊斯坦布尔爆炸袭击中遇难

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林1月13日 - 德国外交部发言人Sawsan Chebli周三称，在土耳其伊斯坦布尔自杀式炸弹袭击中遇难的德国人数量从之前的九人增至十人。
该发言人在柏林的新闻发布会上称，有一名德国公民在这起袭击中受重伤，后来不治身亡。
该发言人还称，有七名受伤的德国公民仍在接受治疗，其中五人住在重症监护室。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。