能源产业：油价崩跌迫使2016-2020年间1,700亿美元的项目搁浅

WoodMac称， 自2014年以来，共有68个重大项目遭延期，涉及到的总储量相当于270亿桶左右，预计会使2016-2020年期间开支减少1,700亿美元。

报告还称，在产量方面，共计290万桶/日的原油产能将后延至下一个10年，此规模超过了石油输出国组织(OPEC)成员国委内瑞拉单独的产量。

“当前环境下，企业面临着释放资本和降低未来支出的重压，这对于产量增长不利，如果油价不实现复苏或成本降幅不足，上述产能进一步后延的可能性会非常大，”报告称。

WoodMac表示，被延期的新项目的平均盈亏平衡成本为62美元/桶，并称深水项目所受冲击最为严重。