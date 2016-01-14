能源产业：油价崩跌迫使2016-2020年间1,700亿美元的项目搁浅

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
WoodMac称， 自2014年以来，共有68个重大项目遭延期，涉及到的总储量相当于270亿桶左右，预计会使2016-2020年期间开支减少1,700亿美元。
报告还称，在产量方面，共计290万桶/日的原油产能将后延至下一个10年，此规模超过了石油输出国组织(OPEC)成员国委内瑞拉单独的产量。
“当前环境下，企业面临着释放资本和降低未来支出的重压，这对于产量增长不利，如果油价不实现复苏或成本降幅不足，上述产能进一步后延的可能性会非常大，”报告称。
WoodMac表示，被延期的新项目的平均盈亏平衡成本为62美元/桶，并称深水项目所受冲击最为严重。
建造周期较长的深水项目在总量中占比过半，“因为这些公司不得不重新调整具有较高盈亏平衡点、大规模资本要求及较高成本的项目。”(完) (编译 王颖/刘秀红；审校 高琦)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
0821GMT - * 英镑/美元升穿分时图云区顶部1.2304，30日移动均线切入位1.2330为阻力位 * 日内指标呈超买，55日移动均线和日内高位1.2410/16带来压力 * 反弹起点是本周1.1983-1.2416涨势的38.2%回档位1.2250 * 大趋势仍为向下，若上档突破再次失败，可能重拾跌势 * 英镑/美元图表：http://reut.rs/2jAgfG3 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。