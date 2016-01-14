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货币新闻 | 2016年 1月 14日 星期四 11:24 BJT

芝加哥期市：美国小麦期货进一步下跌，受全球避险和获利了结打击

近月玉米期货 跌0.3%报每蒲式耳3.57美元；前一交易日上涨0.4%。

鉴于利好的美国农业部(USDA)供应报告已提振谷物价格涨至数周高位，市场修正的时机已经成熟。

全球最大的大豆进口国--中国去年12月进口大豆912万吨，较11月的739万吨高出23.4%。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 476.50 -1.50 -0.31% -0.99% 477.21 56

CBOT玉米 357.00 -1.00 -0.28% +0.07% 365.97 48

CBOT大豆 879.00 -1.00 -0.11% +0.51% 873.77 69

CBOT稻米 $11.34 $0.04 +0.35% -3.24% $11.46 36

美国原油 $30.58 $0.10 +0.33% +0.46% $35.85 16

汇率

欧元/美元 $1.088 $0.001 +0.09% +0.27%

美元/澳元 0.694 -0.001 -0.19% -0.60%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜/刘秀红；审校 于春红/白云)

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