《汇市简讯》美元/日圆买兴再度小幅增强，受助于日本投资者需求

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
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* 美元/日圆买兴午后增强，受益于日本投资者需求，尽管日经指数疲弱
* 向117.68的稍早高点回升，目前在117.50-60区间盘整
* 东京市场出现逢低买盘，在118上方卖出之后亦有一些空头回补
* 小时一目均衡云区上升，目前在117.66-83，料限制涨势
* 日经指数在降至17,004之后仍显疲弱，目前报17,068。
* 美债收益率下降，普遍的避险人气，亦继续压制美元/日圆
(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 蔡美珍)
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路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。