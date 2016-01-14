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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 11:27 BJT

《汇市简讯》美元/日圆买兴再度小幅增强，受助于日本投资者需求

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* 美元/日圆买兴午后增强，受益于日本投资者需求，尽管日经指数疲弱

* 向117.68的稍早高点回升，目前在117.50-60区间盘整

* 东京市场出现逢低买盘，在118上方卖出之后亦有一些空头回补

* 小时一目均衡云区上升，目前在117.66-83，料限制涨势

* 日经指数在降至17,004之后仍显疲弱，目前报17,068。

* 美债收益率下降，普遍的避险人气，亦继续压制美元/日圆

(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 蔡美珍)

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