《中国2016年已发行企业债一览表》--1月14日

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月14日 - 以下为中国2016年已完成发行的企业债具体情况:
发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注
(亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *四会市国有资产 11 7 1/13簿记建档 4.59% 上限6.00% AA 2.90 第3-7每年末还20%本金 经营总公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *贵州红果经济 12 4 1/13簿记建档 6.05% 上限6.60% AA 2.04 附第3年末投资人选择权 开发区开发公司 (附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *永州经济建设 13 7 1/13簿记建档 3.55% 上限5.50% AA 6.27 第3-7每年末还20%本金 投资发展集团 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 福建投资 15 8 1/12簿记建档 3.20% 上限4.50% AAA 7.52 附第5年末投资人选择权 开发集团 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 重庆两江新区 28 5 1/12簿记建档 3.17% 上限4.00% AAA 8.10 3-5年末还30%、30%和40% 开发投资集团 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 常德城市 19 7 1/11簿记建档 3.59% 上限5.00% AA 8.89 第3-7每年末还20%本金 建设投资集团 中债信用增进公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 江西投资集团 10 10 1/8簿记建档 3.70% 上限4.80% AA+ 8.58 附第5年末投资人选择权 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 十堰市城市 15 10 1/8簿记建档 4.88% 上限6.00% AA 3.3067 第3-6年末还10%本金 基础设施建设投资 第7-10每年末还15%本金 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 湖南邵东 10 7 1/8簿记建档 6.50% 上限6.98% AA- 1.31 第3-7每年末还20%本金 创新创业示范基地建设专项债券 国有土地使用权抵押担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 枝江市国有 8 7 1/8簿记建档 4.78% 上限6.00% AA 4.15 第3-7每年末还20%本金 资产经营中心 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 平阳县 15 7 1/7簿记建档 4.97% 上限6.00% AA 2.53 第3-7每年末还20%本金 国资发展 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 仪征城市 7 7 1/7簿记建档 4.63% 上限5.90% AA 4.94 第3-7每年末还20%本金 建设发展 瀚华担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 西安沣东 20 7 1/7簿记建档 4.67% 上限5.60% AA 2.44 第3-7每年末还20%本金 发展集团 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 江苏如东县 12 7 1/7簿记建档 4.57% 上限5.50% AA 4.3917 2-3每年末还5%、15%本金 2013-2017年棚户区 4-7每年末还20%本金 改造项目(一期)项目收益债 江苏信用再担保提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 上海城建集团 20 7 1/5簿记建档 3.50% 上限4.50% AAA 5.84 第3-7每年末还20%本金 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 贵州东湖 8 7 1/5簿记建档 5.18% 上限6.00% AA 1.975 第3-7每年末还20%本金 新城市建设投资 自有土地使用权担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 合计 223
注：本表格统计范围为在中债登发布公告并簿记建档(招标)的，由国家发改委审核的企业债券。(完) (整理 李宏薇; 审校 吕雯瑾)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。