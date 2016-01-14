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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 12:17 BJT

台湾金融：交行台北分行发3亿台币可转让定存单，为中资行首单--消息

路透台北1月14日 - 两位消息人士周四透露，中国交通银行 台北分行今日发行首档新台币可转让定存单(NCD)，亦是中资银行在台发行的第一档新台币定存单，发行金额3亿台币，利率为0.38%，天期为32天。

他们并称，交行这档新台币NCD是透过本地三大票券公司之一的中华票券公司 发行，到期日是2月15日。

路透已就上述消息联络交行台北分行，但暂未获得其立即置评。

交通银行是中国五大国有银行之一，该行于2010年在台设立办事处，并于2012年7月升格为分行。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)

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