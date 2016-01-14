台湾金融：交行台北分行发3亿台币可转让定存单，为中资行首单--消息

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月14日 - 两位消息人士周四透露，中国交通银行 台北分行今日发行首档新台币可转让定存单(NCD)，亦是中资银行在台发行的第一档新台币定存单，发行金额3亿台币，利率为0.38%，天期为32天。
他们并称，交行这档新台币NCD是透过本地三大票券公司之一的中华票券公司 发行，到期日是2月15日。
路透已就上述消息联络交行台北分行，但暂未获得其立即置评。
交通银行是中国五大国有银行之一，该行于2010年在台设立办事处，并于2012年7月升格为分行。(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。