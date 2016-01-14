中国汇市：人民币早盘走贬，市场恐慌暂熄理智适应波动新常态

* 人民币早盘走贬

* 中间价调升继续维稳

* CHN大贬结束点差倒挂

* 市场理智应对波动新常态

路透北京1月14日 - 人民币兑美元即期 周四早盘走贬，无视中间价调升的引导。离岸CNH 则一度跌逾400点，结束两地点差倒挂。交易员称，客盘购汇压低人民币汇价，但贬值幅度在央行容忍范围内，市场未见明显干预。

他们并指出，人民币贬值是市场普遍预期，央行并不排斥，也会容忍正常波动；但当前整个金融系统不够稳定，为防范汇股联动，人民币难有大贬。尽管贬值压力仍然强烈，但恐慌情绪已得到控制，购汇有所萎缩。

“现在大家都很理智，市场不好的时候不能乱来。”一股份行交易员称，“市场正在慢慢适应波动，...今天贬值幅度比较正常，如果一下贬300点你看央行出不出来。”

“离岸现在挺稳定，因为空头被打爆后，现在也挺乖的，与onshore（在岸）的gap（价差）在几十点和100点左右，短期会维持这个价差。”一外资行交易员称。

离岸人民币兑美元即期连续三日反攻的行情暂告一段落，周四早盘一度跌逾400个点子至6.6073，急跌近0.5%，与在岸即期利差从昨日一度倒挂到今日的逾百点。流动性紧张则略有舒缓，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 从昨日的5.935%继续下滑至0.730%。

人民日报周四称，中国外管局并未对个人购汇提出预约或限制要求。部分银行出于外币现钞备钞考虑，对客户购汇后提取一定金额以上的外币现钞有事先预约要求，是正常商业行为，并非外汇管理政策要求。

北京时间11:32，人民币兑美元 即期报6.5888元，上日收报6.5750元，上日23:30最终报价为6.5743。今日人民币兑美元中间价 报6.5616元，上日中间价为6.5630元。人民币兑美元即期成交额 为69.49亿美元，上日半日为81.86亿美元。

加元周四盘初陷于12年低点，因油价再度下滑；英镑则稳定在五年半低点附近，等待英国央行今年的首次政策评估。美元人气亦转差，美元指数自一周高点回落，因美国股市 创三个月新低。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8890元, 上日尾盘为6.8500元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.599/6.5997元, 上一交易日尾盘报6.5652元。

中国外汇交易中心今日更新的11人民币兑美元参考汇率为6.5890；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。