中国汇市：人民币早盘走贬，市场恐慌暂熄理智适应波动新常态

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
* 人民币早盘走贬
* 中间价调升继续维稳
* CHN大贬结束点差倒挂
* 市场理智应对波动新常态
路透北京1月14日 - 人民币兑美元即期 周四早盘走贬，无视中间价调升的引导。离岸CNH 则一度跌逾400点，结束两地点差倒挂。交易员称，客盘购汇压低人民币汇价，但贬值幅度在央行容忍范围内，市场未见明显干预。
他们并指出，人民币贬值是市场普遍预期，央行并不排斥，也会容忍正常波动；但当前整个金融系统不够稳定，为防范汇股联动，人民币难有大贬。尽管贬值压力仍然强烈，但恐慌情绪已得到控制，购汇有所萎缩。
“现在大家都很理智，市场不好的时候不能乱来。”一股份行交易员称，“市场正在慢慢适应波动，...今天贬值幅度比较正常，如果一下贬300点你看央行出不出来。”
“离岸现在挺稳定，因为空头被打爆后，现在也挺乖的，与onshore（在岸）的gap（价差）在几十点和100点左右，短期会维持这个价差。”一外资行交易员称。
离岸人民币兑美元即期连续三日反攻的行情暂告一段落，周四早盘一度跌逾400个点子至6.6073，急跌近0.5%，与在岸即期利差从昨日一度倒挂到今日的逾百点。流动性紧张则略有舒缓，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 从昨日的5.935%继续下滑至0.730%。
人民日报周四称，中国外管局并未对个人购汇提出预约或限制要求。部分银行出于外币现钞备钞考虑，对客户购汇后提取一定金额以上的外币现钞有事先预约要求，是正常商业行为，并非外汇管理政策要求。
北京时间11:32，人民币兑美元 即期报6.5888元，上日收报6.5750元，上日23:30最终报价为6.5743。今日人民币兑美元中间价 报6.5616元，上日中间价为6.5630元。人民币兑美元即期成交额 为69.49亿美元，上日半日为81.86亿美元。
加元周四盘初陷于12年低点，因油价再度下滑；英镑则稳定在五年半低点附近，等待英国央行今年的首次政策评估。美元人气亦转差，美元指数自一周高点回落，因美国股市 创三个月新低。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8890元, 上日尾盘为6.8500元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.599/6.5997元, 上一交易日尾盘报6.5652元。
中国外汇交易中心今日更新的11人民币兑美元参考汇率为6.5890；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。