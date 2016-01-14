《全球主要央行动态》--1月14日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2016年1月7日-1月14日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，从去年11月底到今年1月初，美国经济持续给出好坏不一的信号，就业市场和消费支出的改善抵消了美元走强和油价下挫带来的拖累。美联储褐皮书称，在12个联储地区中有九个经济活动扩张。褐皮书是根据从全国收集来的企业活动信息编辑而成的。

波士顿联储认为该地区经济活动强劲，而纽约和堪萨斯城联储认为经济活动基本持平。大部分其它地区认为经济活动温和。一半的地区联储称，对未来经济增长前景保持大致乐观。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦表示，中国股市暴跌、油价疲软以及其他因素“进一步加剧了有关全球增长已大幅放缓的忧虑，第二次升息将面临严峻考验，美联储正在寻找确凿证据，证明美国经济增长将“达到或高于潜在水平”，通胀率也在向着美联储2%的目标回升。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯也表达了类似的忧虑。“这种情况会让你感到紧张，”他谈到中国经济增长放缓可能对美国等经济体造成的拖累时表示。埃文斯表示，他还担心通胀预期不像一年前那样稳定，并称美联储可能要到今年年中才会对通胀前景有一个比较好的认识。

里奇蒙联储总裁拉克尔称，如果物价企稳、美元停止升值，且通胀向联储设定的2%目标回升，联储今年可能需要升息超过四次。拉克尔在北卡罗来纳州罗利一工商协会的会议上发表讲话称，他对通胀将在短期内反弹有信心，除非经济遭受意外冲击。

拉克尔提到，美联储在未见到美国经济前景面临威胁的明确迹象的情形下，必须避免对中国问题做出过度反应。他并称，美联储资产负债表缩减速度应和扩大速度一样，并表示美联储的超额储备不需要超过1,000亿美元。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，只要经济继续成长、核心通胀指标趋于稳定、且失业持续减少，联邦储备理事会(FED/美联储)今年料将四度升息。威廉姆斯预期今年美国经济将成长2-2.25%，推动失业率从当前的5%水准下滑，并带动核心通胀指标至约1.5%，更加接近美联储2%目标。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称，他对2016年利率提升路径的观点与两次升息相符，他警告称，货币政策必须考虑到长期经济增长放缓的可能性。埃文斯是最谨慎的委员之一，预计经济风险偏向下行。

美国达拉斯联邦储备银行新任总裁柯普朗表示，美联储今年升息四次“并非确凿无疑”，特别是考虑到对中国经济放缓的担忧引发全球股市震荡的情况下。柯普朗说，他不能确定美联储1月底的下次政策会议之前是否会有足够多的经济数据出炉，为届时升息提供理由，但“从现在到3月份这段时间，我认为会有足够多的数据以供参考。”

**欧洲**

媒体援引欧洲央行(ECB)管委会新任委员连恩(Philip Lane)的话称，如果未来几个月经济数据显示该行需出台更多量化宽松措施，那么可以做的更多。“在那时(12月)有充足的证据显示量化宽松是有效果的，其帮助提高欧洲的信贷增速，也扶助降低一些国家的贷款利率，”Lane对爱尔兰时报表示，其指的是上次的ECB管委会议。

欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛表示，央行在利率能降到多低方面面临局限性，因此非常规措施变得有其必要。维勒鲁瓦德加洛在法国央行的一次会议上说，随着部分央行已经采用了负利率，零利率并未成为曾经所认为的底线。“然而，凡事都有其极限。因此，较低的利率应辅以其他非传统举措，”维勒鲁瓦德加洛说。

瑞典央行接近采取15年来首次汇市干预举措，因亟需推升通胀，但批评人士称，打压克朗贬值可能徒劳无功。随着应对通缩的货币政策在减少，瑞典央行委员会本周稍早授予央行总裁直接干预汇市的权力。此前公布的上月会议记录显示，一些决策者认为干预是正确之举。

**日本**

日本央行公布12月会议记录概要显示，央行决策者对于物价上涨的前景持乐观看法，一些委员质疑是否有必要微调其大规模刺激措施，这表明有些委员不愿很快放宽货币政策。会议记录摘要显示，有一位审议委员表示，日本央行的刺激计划维持时间可能超过最初预期，表明他们担心油价下跌拖累通胀。

**大中华区**

中国央行面临来自政策顾问越来越大的压力，政策顾问希望人民币能以更快和更大的步伐贬值--贬值幅度最高可达10%-15%，因近期的渐进式贬值被认为是弊大于利。政策知情人士目前呼吁，在加强资本管控以抑制投机和资本外逃的配合下，让人民币迅速大幅贬值。

“我们应该让人民币明显贬值，但我们应该有个底线；它不能对经济和金融系统产生巨大影响，也不能引发资本市场的恐慌，”一位有影响力的政府经济学家向路透表示，建议应允许人民币在一个未明确的时间段内贬值10%-15%。

中国人民银行研究局首席经济学家马骏表示，加大参考一篮子货币的力度，保持一篮子汇率的基本稳定，是在可预见的未来人民币汇率形成机制的主基调。而人民币兑美元的双向波动将会加大。

马骏在人行网站发布的声明中指出，“在汇率形成机制的改革中，会明显强化一篮子货币的参考作用，但不会严格盯住一篮子。未来，对一篮子机制的设计也可包括一个根据宏观经济走势对一篮子逐步爬行的机制。”

**其他地区**

韩国央行连续第七个月维持利率不变，符合市场预期，因其在观察近期由中国形势引发的市场波动、以及美国12月加息的效果。韩国央行总裁李柱烈在记者会上称，该行决定维持利率在1.50%不变的决定获一致通过。

瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)表示，瑞士央行的负利率和干预汇市的意愿展示出，“回归常态”还有很长的一段路。他在为参加楚格企业高管会议准备的讲话稿中称，“虽然近几个月有所贬值，瑞郎仍旧明显被高估。”祖布鲁克指出，自2009年以来，瑞士央行已买入价值近5,000亿瑞郎的外币。 (完)

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