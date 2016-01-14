奥巴马本周国情咨文演讲在美国西部年轻人中最受欢迎

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月13日 - 据社交应用Yik Yak提供的数据，奥巴马任内最后一次国情咨文演讲在美国西部的“千禧一代”中支持率最高。
Yik Yak是一款基于地理位置的移动应用，很受美国年轻用户欢迎。对Yik Yak明确谈及奥巴马国情咨文演讲的帖子进行分析，可以发现47%的“千禧一代”认同奥巴马的演讲，23%不认同，30%持中立态度。“千禧一代”指的是目前23-35岁的人群。
而在美国西部，奥巴马此次演讲在年轻人中的受欢迎程度最高，支持者比例高达68%。在中西部地区，持不认同态度者占比高于其他地区，为28%，认同者比例则为40%。
许多年轻的Yik Yak用户已在表达对奥巴马的恋恋不舍，奥巴马将于明年1月卸任。
“奥巴马离任后，我会想念他。我知道你们许多人不认同他，但他伴随了我们成长，没了他会感觉怪怪的。”一位来自弗吉尼亚大学的Yik Yak匿名用户写道。
Yik Yak称，在奥巴马发表国情咨文演讲期间，该应用所有帖子中有5%是关于此次演讲的。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
0821GMT - * 英镑/美元升穿分时图云区顶部1.2304，30日移动均线切入位1.2330为阻力位 * 日内指标呈超买，55日移动均线和日内高位1.2410/16带来压力 * 反弹起点是本周1.1983-1.2416涨势的38.2%回档位1.2250 * 大趋势仍为向下，若上档突破再次失败，可能重拾跌势 * 英镑/美元图表：http://reut.rs/2jAgfG3 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。