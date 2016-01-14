中国政策：政策外生育和非婚生育无户口人员可申请办理常住户口登记

路透北京1月14日 - 中国国务院日前下发文件称，政策外生育、非婚生育的无户口人员，本人或其监护人可以凭出生医学证明和父母一方的居民户口簿、结婚证或者非婚生育说明，按照随父随母落户自愿的政策，申请办理常住户口登记。

政府网周四刊登“关于解决无户口人员登记户口问题的意见”全文并称，目标是要进一步完善户口登记政策，禁止设立不符合户口登记规定的任何前置条件；加强户口登记管理，全面解决无户口人员登记户口问题。

文件称，申请随父落户的非婚生育无户口人员，需一并提供具有资质的鉴定机构出具的亲子鉴定证明。

未办理出生医学证明的无户口人民，在助产机构内出生的可向该机构申领出生证明，在助产机构外出生的需凭借亲子鉴定证明，向相关机构申领出生证明；然后，凭借出生证明和户口簿、结婚证或者非婚生育说明，申请办理常住户口登记。

对于未办理收养手续的事实收养无户口人员，当事人需要向民政部门申请按照规定办理收养登记，凭申领的收养登记证、收养人的居民户口簿，申请办理常住户口登记。

中国面临日益老龄化的压力，2013年启动“单独二胎”政策效果并不明显。2015年10月底闭幕的中共五中全会提出，为促进人口均衡发展，将全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。（完）

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