《路透晚报》--1月14日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：财政专项资金实行清单管理，沉淀闲置资金一律收回--国务院

中国国务院周三召开党组会议指出，将盘活用好财政资金，提高公共资金使用效率，对财政专项资金实行清单管理，对沉淀闲置资金一律收回调整使用。

--《独家新闻》黄奇帆将获新任命，辅佐李克强管理经济和金融市场--消息

据消息人士透露，重庆市市长黄奇帆成为新一任国务院秘书长的最热门人选，将辅佐总理李克强应对中国经济放缓和金融市场震荡。两位与国家领导层联系紧密的消息人士，以及两位金融业人士对路透表示，黄奇帆将取代杨晶任国务院秘书长。今年63岁的黄奇帆自2010年起担任重庆市长，62岁的杨晶为现任国务院秘书长。

--中国数据：2015年实际使用外资(FDI)1,263亿美元，增长6.4%--商务部

中国商务部周四公布，2015年实际使用外资(FDI)金额7,813.5亿元人民币（折1,262.7亿美元），同比增长6.4%，规模再创新高。路透根据历史数据测算，中国2015年12月FDI约为770亿元（122亿美元），同比下降约8%。

--《焦点》欧盟开始就中国贸易地位问题展开讨论，美国持中性立场

针对中国政府要求放宽贸易壁垒限制的要求，欧盟执委会将咨询各个行业以及贸易伙伴的意见，周三开启的这场政治辩论将塑造欧盟未来与中国关系的格局。欧盟28国执委首次讨论从12月起给予中国“市场经济体地位”的问题。

--中国政策：政策外生育和非婚生育无户口人员可申请办理常住户口登记

中国国务院日前下发文件称，政策外生育、非婚生育的无户口人员，本人或其监护人可以凭出生医学证明和父母一方的居民户口簿、结婚证或者非婚生育说明，按照随父随母落户自愿的政策，申请办理常住户口登记。

--中国经济：部分铁路水利等项目进展缓慢，铁总虚报投资额12亿--审计署

中国国家审计署周四公布11月审计结果发现，88个铁路、水利、保障性安居工程、城市基础设施等项目进展缓慢，中国铁路总公司下属单位虚报投资完成额12.06亿元人民币。

--路透调查：中国2016年经济增速料持续放缓，存准率逐季调降50基点

路透访问分析师预估中值显示，中国2016年经济增速料逐季放缓，全年增长率减弱至6.5%；通胀预计处在2%以内的可控水平，为宽松货币政策提供空间。

--《焦点》中国去年大宗商品进口跳增，然2016年前景有好有坏

中国去年12月大宗商品进口跳增，因价格狂跌带来买入契机，不过随着经济增长放缓遏制需求，今年一些大宗商品的进口料开始降温。

【金融】

--中国数据：外管局近期将公布CPIS和IBS等对外证券和金融资产存量数据

中国国家外汇管理局称，将于近期公布中国的CPIS和IBS相关统计数据，即对外证券投资资产存量及本国银行业对外金融资产负债存量数据。

--中国基金：10只QDII公募基金因额度不足昨暂停大额申购--报载

期人民币兑美元汇率急贬令合格境内机构投资者（QDII）产品走俏，QDII额度告急。据证券时报周四报导，周三已有10只QDII基金因额度问题暂停大额申购，其中，博时基金旗下八只QDII基金直接关闭申购通道。

--中国经济：千万富豪投资首选股票，最青睐国内私人银行招行蝉联--胡润

胡润研究院周四发布其一年一度的中国千万富豪品牌倾向报告称，调查数据显示国内富豪首选投资类别仍为股票，其次是房地产和固定收益；而在最青睐的国内私人银行排名中，招行连续12年蝉联首位。

--台湾金融：交行台北分行发3亿台币可转让定存单，为中资行首单--消息

两位消息人士周四透露，中国交通银行台北分行今日发行首档新台币可转让定存单(NCD)，亦是中资银行在台发行的第一档新台币定存单，发行金额3亿台币，利率为0.38%，天期为32天。

【固定收益】

--《分析》股市动荡中国巨量逆回购稳军心，降准等宽松政策仍如箭在弦

面对中国股市大幅动荡，央行公开市场本周逆回购继续加码，周四操作并创逾11个月新高，当周延续净投放。分析人士称，短期内维持股、汇市平稳运行，提振市场信心，仍属当务之急，预计春节前逆回购仍将滚动操作。

--中国债市动态：10年国债收益率跌破2.7%，逆回购放量巩固现券向好情绪

中国银行间债市周四早盘现券交投火爆，尽管收益率在昨日大幅下跌基础上未见明显下行，但10年国开债、国债早间最低成交收益率双双跌破3%、2.7%整数关口，加上央行公开市场逆回购大幅放量推波助澜，债市暖意有增无减。

--中国货币市场：逆回购再放量支撑流动性，需求不减回购利率持坚

中国央行公开市场周四逆回购再次放量，银行间资金市场流动性得到支撑，不过因机构对以隔夜为主的需求持续不减，主要回购利率变化不大。

--新债招标：中国国开行五年Shibor浮息债中标利差-5个bp--业内人士

业内人士周四透露，中国国家开发银行 CHDB.UL 下午招标的一年及三年Shibor浮息增发债中标参考收益率分别为2.3622%和2.9265%；同时招标的五年期Shibor浮息债中标利差为-5个基点（bp），三期债招标采用的利率基准均为3.06%。

--新债招标：中国进出口行三年债收益率2.5939%，10年3.0790%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的三年和五年期固息增发债中标收益率为2.5939%和2.8316%，同时招标的10年期增发债中标收益率为3.0790%。

--中国债市：财政部下周二将进行800亿元国库现金定存招标，期限九个月

中国财政部周三公告，下周二(19日)开始启动今年国库现金管理商业银行定期存款招标，本期存款期限九个月，计划存款量800亿元人民币。

--中国信用债：江苏绿陵润发化工集合票据由担保人代偿，尚有五千万存续债

中国江苏绿陵润发化工有限公司周三公告，作为集合票据12宿迁SMECN1的联合发行人之一，未能按时偿还5,310万元人民币到期本息，由担保人江苏省信用再担保公司实施了全部代偿。

--香港个股：山水水泥就2016年及2020年票据提出要约，未偿本金约5.3亿美元

陷于财困的中国山水水泥集团周四宣布，就公司2020年到期的7.5厘及2016年到期的8.5厘优先票据提出现金收购要约，涉及未清偿本金额共约5.29亿美元，接受要约的票据持有人可获相当于本金总额的101%，另加利息。

【外汇】

--中国外汇：外管局未对个人购汇提出预约或限制要求--人民日报

人民日报周四称，中国外管局并未对个人购汇提出预约或限制要求。部分银行出于外币现钞备钞考虑，对客户购汇后提取一定金额以上的外币现钞有事先预约要求，是正常商业行为，并非外汇管理政策要求。

--中国汇市：人民币早盘走贬，市场恐慌暂熄理智适应波动新常态

人民币兑美元即期周四早盘走贬，无视中间价调升的引导。离岸CNH CNH=D3 则一度跌逾400点，结束两地点差倒挂。交易员称，客盘购汇压低人民币汇价，但贬值幅度在央行容忍范围内，市场未见明显干预。

--CNH动态：反攻行情戛然而止离岸即期大跌近500点，稳定预期是关键

离岸人民币兑美元即期连续三日大反攻行情周四戛然而止，盘中一度大跌近500点子至6.6140，急跌逾0.7%，与在岸即期价差亦从昨日一度倒挂扩至逾百点；流动性紧张则略有舒缓，离岸人民币隔夜掉期隐含利率从昨日的5.935%一路下滑至-0.593%。

--人民币衍生品：资金宽松致境内美元掉期曲线下行，期权波动率走升趋势不改

中国境内美元/人民币掉期曲线周四下行，期权波动率较上周略走升。交易员称，由于近期资金面宽松，掉期曲线持续下行。近日央行维稳市场致短端期权波动率回调，长端则仍维持高位，整体走升趋势不改。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升近2%，受中小盘股强势反弹带动

中国股市沪综指周四反弹收升近2%。分析师指出，受隔夜美股大跌影响，今天大盘大幅低开，其后震荡回升，市场活跃度有所增加，中小盘股强势反弹带动大盘。目前存量资金多集中于中小盘股票，其整体走强说明存量资金有做反弹的意愿。

--中国证券：注册制改革将循序渐进，不会造成新股大规模扩容--证监会

在A股市场连跌不止后，中国证监会新闻发言人邓舸周三晚间强调，注册制改革是一个循序渐进的过程，不会一步到位，对新股发行节奏和价格不会一下子放开，不会造成新股大规模扩容。

--中国证券：沪深交易所密切关注大股东减持，近日大宗交易减持规模不大

对于市场担忧的A股上市公司大股东减持问题，中国上海和深圳两大证券交易所周三晚间均作出回应，近日大股东透过大宗交易减持的规模并不大，未来将对大股东减持行为密切关注，及时督促各方进行信息披露。

--中国个股：创业板首批28家上市公司大股东承诺六个月内不减持

在沪综指周四上午一度逼近去年8月低点时，包括创业板首批上市的28家公司在内的多家深圳上市公司周四午间刊登公告宣布，其大股东承诺至少六个月内不减持股份。

--台湾个股：台积电预估第一季营收1,980-2,010亿台币，季减1.24-2.71%

全球晶圆代工龙头--台积电周四表示，第一季合并营收预计达1,980-2,010亿台币，较上季的2,035.2亿台币跌1.24-2.71%。

--香港个股：TCL多媒体将与乐视网在互联网、产品开发及供应链方面展开合作