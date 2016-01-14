《国际主要央行公开市场操作一览》--1月14日

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月14日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。FED并表示，此次升息是尝试启动“循序渐进的”紧缩周期，并称在决定下一步行动时，将着重监测通胀形势。
欧洲央行12月一如预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购买计划延长六个月。
日本央行12月维持大规模刺激计划下的基础货币目标不变，但决定扩大所购买资产范围，旨在鼓励企业加大薪资及投资支出。央行维持以每年80万亿日圆(6,550亿美元)速度扩大基础货币的政策目标不变，主要通过大规模购买公债、上市交易基金(ETF)和投资地产的信托基金实现。
台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。
**美国**
以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:
操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率
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1/13 隔夜逆回购 -844.16 0.25%
1/12 隔夜逆回购 -861.91 0.25%
1/11 隔夜逆回购 -973.90 0.25%
1/8 三天逆回购 -999.71 0.25%
1/7 隔夜逆回购 -1,168.43 0.25%
--美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，从去年11月底到今年1月初，美国经济持续给出好坏不一的信号，就业市场和消费支出的改善抵消了美元走强和油价下挫带来的拖累。
**欧洲**
欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:
操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率
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1/13 七天期反向交易 1.25亿美元 0.85%(固定利率)
1/12 七天期反向交易 657.422 0.05%(固定利率)
《本周主要新闻》
--欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛表示，央行在利率能降到多低方面面临局限性，因此非常规措施变得有其必要。
**日本**
以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:
日本央行活期账户余额(10亿日圆)
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周三 251,650
上周三 253,880
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当期变化 -2,230
金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。
日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。
《本周主要新闻》
--日本央行公布12月会议记录概要显示，央行决策者对于物价上涨的前景持乐观看法，一些委员质疑是否有必要微调其大规模刺激措施，这表明有些委员不愿很快放宽货币政策。
**台湾**
台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.79%。
《本周主要新闻》
--台湾央行周三代财政部标售的273天期国库券，决标贴现率为0.35%创逾六年新低，但高于市场预估的0.33-0.34%。此得标利率较去年7月时标售的同天期国库券0.46%走低11基点。
--台湾央行周三称，共发行1,805.3亿台币定存单，其中包括300亿两年期定存单。与当日到期金额1,600.3亿台币相较，存单发行余额增205亿。
--台湾央行周二称，共发行5,418亿台币定存单。与当日到期金额5,451亿台币相较，存单发行余额减33亿。
--台湾央行周一称，共发行568亿台币定存单。与当日到期金额566亿台币相同，存单发行余额增2亿。 (完)
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路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。