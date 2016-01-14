《国际主要央行公开市场操作一览》--1月14日

路透上海1月14日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。FED并表示，此次升息是尝试启动“循序渐进的”紧缩周期，并称在决定下一步行动时，将着重监测通胀形势。

欧洲央行12月一如预期，将存款工具利率从负0.20%下调至负0.30%，并将资产购买计划延长六个月。

日本央行12月维持大规模刺激计划下的基础货币目标不变，但决定扩大所购买资产范围，旨在鼓励企业加大薪资及投资支出。央行维持以每年80万亿日圆(6,550亿美元)速度扩大基础货币的政策目标不变，主要通过大规模购买公债、上市交易基金(ETF)和投资地产的信托基金实现。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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1/13 隔夜逆回购 -844.16 0.25%

1/12 隔夜逆回购 -861.91 0.25%

1/11 隔夜逆回购 -973.90 0.25%

1/8 三天逆回购 -999.71 0.25%

1/7 隔夜逆回购 -1,168.43 0.25%

--美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的褐皮书指出，从去年11月底到今年1月初，美国经济持续给出好坏不一的信号，就业市场和消费支出的改善抵消了美元走强和油价下挫带来的拖累。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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1/13 七天期反向交易 1.25亿美元 0.85%(固定利率)

1/12 七天期反向交易 657.422 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛表示，央行在利率能降到多低方面面临局限性，因此非常规措施变得有其必要。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 251,650

上周三 253,880

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当期变化 -2,230

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行公布12月会议记录概要显示，央行决策者对于物价上涨的前景持乐观看法，一些委员质疑是否有必要微调其大规模刺激措施，这表明有些委员不愿很快放宽货币政策。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳在0.79%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三代财政部标售的273天期国库券，决标贴现率为0.35%创逾六年新低，但高于市场预估的0.33-0.34%。此得标利率较去年7月时标售的同天期国库券0.46%走低11基点。

--台湾央行周三称，共发行1,805.3亿台币定存单，其中包括300亿两年期定存单。与当日到期金额1,600.3亿台币相较，存单发行余额增205亿。

--台湾央行周二称，共发行5,418亿台币定存单。与当日到期金额5,451亿台币相较，存单发行余额减33亿。

--台湾央行周一称，共发行568亿台币定存单。与当日到期金额566亿台币相同，存单发行余额增2亿。 (完)