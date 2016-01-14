香港个股：山水水泥就2016年及2020年票据提出要约，未偿本金约5.3亿美元

路透香港1月14日 - 陷于财困的中国山水水泥集团 周四宣布，就公司2020年到期的7.5厘及2016年到期的8.5厘优先票据提出现金收购要约，涉及未清偿本金额共约5.29亿美元，接受要约的票据持有人可获相当于本金总额的101%，另加利息。

公司的声明指出，要约将由今天开始至3月7日下午5时（纽约时间）结束，要约代价及累计未付利息预期于3月14日结算支付予票据持有人。

山水水泥提出要约的两批票据，分别为2020年到期本金额5亿美元的7.5厘优先票据，目前未清偿本金额为5亿美元；以及2016年到期的4亿美元8.5厘优先票据，目前未清偿本金额为2,887.9万美元。

山水水泥提出要约，按票据每1,000美元本金可得1,010美元的收购价值（即等同票据本金总额的101%），另加未付利息等，以现金收购该等票据。

公司表示，已获单一最大股东天瑞集团的保证，其将确保公司具备足够资金以履行其与要约有关的财务及其他责任。

山水水泥表示，要约乃因公司控制权改变而须根据相关契约进行。

山水水泥自去年4月中起停牌，公司解释，这是由于天瑞集团透过连串交易增持山水水泥股权至28.16%，而山水投资持股25.09%，连同亚洲水泥 及中国建材 的20.9%及16.67%股份，公众持股量不足10%，低于监管规定而停牌。（完）

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