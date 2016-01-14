中国个股：创业板首批28家上市公司大股东承诺六个月内不减持

路透上海1月14日 - 在沪综指 周四上午一度逼近去年8月低点时，包括创业板首批上市的28家公司在内的多家深圳上市公司周四午间刊登公告宣布，其大股东承诺至少六个月内不减持股份。

特锐德 、亿纬锂能 等28家公司陆续刊登的倡议书称，“我们深知，稳定的资本市场符合市场各方利益，持续良性发展的资本市场符合长期看好中国经济转型的每一家上市公司的根本利益。”

因此，这28家企业的控股股东或实际控制人均承诺，在半年内不以各种形式减持所持有的公司股份，并会采取各种措施来稳定资本市场和提升投资者信心。

另外，比亚迪 控股股东王传福及另一位持有公司5%以上股份的股东吕向阳及融捷投资均承诺，自周四起六个月内不以任何形式减持公司股份。华天科技 大股东华天电子集团则承诺未来一年内不减持。

今天宣布加入大股东承诺不减持行列的上市公司还包括友阿股份 、宁波华翔 、新和成 、中材科技 、索菲亚 、横店东磁 等多家深市公司。

中国股市标杆指数沪综指早盘收报2,917.521点，跌32.076点或1.09%，早盘曾跌至2,867.553点，离去年8月救市行动的低点2,850.714点相隔不远，对大股东减持股份的担忧是本次A股下跌的主要原因之一。（完）