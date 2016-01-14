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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 13:38 BJT

《全球汇市》加元跌至2003年4月以来最低，雅加达爆炸打击印尼卢比

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0878 1.0873 +0.05 +0.17 1.0860

美元/日圆 117.61 117.66 -0.04 -2.24 120.30

欧元/日圆 127.95 127.92 +0.02 -1.93 130.47

美元/瑞郎 1.0067 1.0057 +0.10 +0.49 1.0018

英镑/美元 1.4400 1.4406 -0.04 -2.29 1.4738

美元/加元 1.4363 1.4337 +0.18 +3.79 1.3839

美元/离岸人民币 6.6033 6.5648 +0.59 +0.54 6.5680

澳元/美元 0.6942 0.6954 -0.17 -4.58 0.7275

新西兰元/美元 0.6485 0.6511 -0.40 -4.98 0.6825

澳元/日圆 81.650 81.820 -0.21 -6.81 87.620

新西兰元/日圆 76.270 76.620 -0.46 -6.97 81.980

英镑/日圆 169.40 169.52 -0.07 -4.41 177.22

澳元/新西兰元 1.0700 1.0671 +0.27 +0.34 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 李春喜/杜明霞/许娜/王兴亚/张荻/张若琪)

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