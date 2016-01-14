《全球汇市》加元跌至2003年4月以来最低，雅加达爆炸打击印尼卢比

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0878 1.0873 +0.05 +0.17 1.0860
美元/日圆 117.61 117.66 -0.04 -2.24 120.30
欧元/日圆 127.95 127.92 +0.02 -1.93 130.47
美元/瑞郎 1.0067 1.0057 +0.10 +0.49 1.0018
英镑/美元 1.4400 1.4406 -0.04 -2.29 1.4738
美元/加元 1.4363 1.4337 +0.18 +3.79 1.3839
美元/离岸人民币 6.6033 6.5648 +0.59 +0.54 6.5680
澳元/美元 0.6942 0.6954 -0.17 -4.58 0.7275
新西兰元/美元 0.6485 0.6511 -0.40 -4.98 0.6825
澳元/日圆 81.650 81.820 -0.21 -6.81 87.620
新西兰元/日圆 76.270 76.620 -0.46 -6.97 81.980
英镑/日圆 169.40 169.52 -0.07 -4.41 177.22
澳元/新西兰元 1.0700 1.0671 +0.27 +0.34 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 李春喜/杜明霞/许娜/王兴亚/张荻/张若琪)
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路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。