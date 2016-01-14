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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 13:59 BJT

台湾债市：10年券殖利率收创历史新低，全球市场动荡避险需求强劲

路透台北1月14日 - 台湾指标10年公债 殖利率周四续收跌创历史低位，并录得连七日跌势。交易员指出，随着国际股汇市等风险性资产跌跌不休，避险需求强劲带动104/12殖利率跌破0.97%，再度刷新历史新低。

他们指出，美国指标10年期公债殖利率周三趋跌向2%靠拢，买盘酌量进场引领104/12殖利率向下测试，目前台债维持区间偏多操作格局。

今日104/12殖利率同时分别创下历史盘中及收盘低位，分别为0.9633%、0.9645%。

〞终端买盘没退场，稍有新买家进场就往下测了。〞一位大型证券交易员说。

美国公债价格周二上涨y，指标公债收益率触及两个半月低位，因油价暴跌带来了对避险的美国公债的强劲需求。指标10年期公债价格 收益率午后跌至2.080%，为10月底以来的最低水平。 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)

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