台湾债市：10年券殖利率收创历史新低，全球市场动荡避险需求强劲

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月14日 - 台湾指标10年公债 殖利率周四续收跌创历史低位，并录得连七日跌势。交易员指出，随着国际股汇市等风险性资产跌跌不休，避险需求强劲带动104/12殖利率跌破0.97%，再度刷新历史新低。
他们指出，美国指标10年期公债殖利率周三趋跌向2%靠拢，买盘酌量进场引领104/12殖利率向下测试，目前台债维持区间偏多操作格局。
今日104/12殖利率同时分别创下历史盘中及收盘低位，分别为0.9633%、0.9645%。
〞终端买盘没退场，稍有新买家进场就往下测了。〞一位大型证券交易员说。
美国公债价格周二上涨y，指标公债收益率触及两个半月低位，因油价暴跌带来了对避险的美国公债的强劲需求。指标10年期公债价格 收益率午后跌至2.080%，为10月底以来的最低水平。 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。