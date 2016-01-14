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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 15:04 BJT

更新版 1-台湾债市：10年券殖利率连七跌创历史新低，全球市场动荡避险需求强劲

* 10年债殖利率连七跌创历史新低
    * 全球市场动荡激励避险需求强劲
    * 明日104/12期殖利率暂看0.95-0.98%

 (新增更多交易员评论)
    路透台北1月14日 - 台湾指标10年公债 殖利率周四收创历史新低，并录得连续七日跌势。交
易员指出，随着全球股汇市等风险性资产跌跌不休，激励避险需求强劲带动104/12殖利率跌破0.97%，再度刷
新历史新低。
    
    他们指出，美国指标10年期公债殖利率周三趋跌向2%靠拢，及台股持续重挫，吸引买盘酌量进场引领104/
12殖利率向下测试，且台湾正处降息循环也提振持券信心，目前台债殖利率维持震荡趋跌态势，短线国际金融
市场若持续动荡，不排除104/12殖利率探向0.95%的历史新低。
    
    今日104/12殖利率以近日低收盘，创历史收盘新低，盘中低位亦同创历史盘中新低。至于五年券104/13殖
利率则收在0.5880%创历史收盘低位。
    
    〞通通都是美债惹的祸，还有台股续挫也有助益。〞一位大型民营台债交易员说。
    
    另位外商银行交易员也表示，随着国外金融市场情势日趋严峻，台债对国外利率敏感度会越来越高，若短
线美国10年公债殖利率跌破2%，104/12殖利率不排除续创历史新低。
    
    不过，银行交易员表示，尽管今日104/12殖利率收近日低，有助于明日续处低档整理，但追价意愿在0.97
%下方已稍有转弱，并略有出现多方换手意味，目前暂先关注美债后势及台股表现，毕竟下周二仍有20年长债
标售的变数当前，是否影响追价意愿仍待观察。
   
    台湾股市周四收跌1.04%至7,742.88点。分析师指出，亚股不振且台湾大选就在眼前，市场操作偏向保守
，台股盘中一度大跌逾2%，收盘缩小跌幅。 
    
    至于周四韩国央行利率决议第七个月维持利率不变，符合市场预期，因其在观察近期由中国形势引发的市
场波动、以及美国12月加息的效果。 
    
    美国公债市场周三上涨，指标公债收益率触及逾两个月最低水准，因股市和油价下跌使投资者惴惴不安，
重燃对避险公债的需求。指标10年期公债价格 升9/32，收益率跌3个基点，报2.066%，该收益率盘
中触及10月28日来最低的2.042%。 
    
    交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.57-0.60%；10年券104/12期殖利率则介于
0.95-0.99%间。  
     
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)          区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                               (亿台币)
 期                                                                
  5  104/13                    -1.65     0.5880%   0.5800-0.5950%      8.00
 10  104/12                    -2.85     0.9645%  *0.9633-0.9795%    283.50
    注*：表创盘中历史低位。
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选           
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选                       
  30    104/11                      没有成交
  20    104/14                      没有成交
  10    104/12                       0.9645%
   5    104/13                       0.5880%
   3     105/1                       0.4550%
   2    104/10                      没有成交
 (完)     

 (记者 詹静宜; 审校 林高丽)

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