更新版 1-台湾债市：10年券殖利率连七跌创历史新低，全球市场动荡避险需求强劲

* 10年债殖利率连七跌创历史新低 * 全球市场动荡激励避险需求强劲 * 明日104/12期殖利率暂看0.95-0.98% (新增更多交易员评论) 路透台北1月14日 - 台湾指标10年公债 殖利率周四收创历史新低，并录得连续七日跌势。交 易员指出，随着全球股汇市等风险性资产跌跌不休，激励避险需求强劲带动104/12殖利率跌破0.97%，再度刷 新历史新低。 他们指出，美国指标10年期公债殖利率周三趋跌向2%靠拢，及台股持续重挫，吸引买盘酌量进场引领104/ 12殖利率向下测试，且台湾正处降息循环也提振持券信心，目前台债殖利率维持震荡趋跌态势，短线国际金融 市场若持续动荡，不排除104/12殖利率探向0.95%的历史新低。 今日104/12殖利率以近日低收盘，创历史收盘新低，盘中低位亦同创历史盘中新低。至于五年券104/13殖 利率则收在0.5880%创历史收盘低位。 〞通通都是美债惹的祸，还有台股续挫也有助益。〞一位大型民营台债交易员说。 另位外商银行交易员也表示，随着国外金融市场情势日趋严峻，台债对国外利率敏感度会越来越高，若短 线美国10年公债殖利率跌破2%，104/12殖利率不排除续创历史新低。 不过，银行交易员表示，尽管今日104/12殖利率收近日低，有助于明日续处低档整理，但追价意愿在0.97 %下方已稍有转弱，并略有出现多方换手意味，目前暂先关注美债后势及台股表现，毕竟下周二仍有20年长债 标售的变数当前，是否影响追价意愿仍待观察。 台湾股市周四收跌1.04%至7,742.88点。分析师指出，亚股不振且台湾大选就在眼前，市场操作偏向保守 ，台股盘中一度大跌逾2%，收盘缩小跌幅。 至于周四韩国央行利率决议第七个月维持利率不变，符合市场预期，因其在观察近期由中国形势引发的市 场波动、以及美国12月加息的效果。 美国公债市场周三上涨，指标公债收益率触及逾两个月最低水准，因股市和油价下跌使投资者惴惴不安， 重燃对避险公债的需求。指标10年期公债价格 升9/32，收益率跌3个基点，报2.066%，该收益率盘 中触及10月28日来最低的2.042%。 交易员预估，明日五年券104/13期 殖利率区间在0.57-0.60%；10年券104/12期殖利率则介于 0.95-0.99%间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 -1.65 0.5880% 0.5800-0.5950% 8.00 10 104/12 -2.85 0.9645% *0.9633-0.9795% 283.50 注*：表创盘中历史低位。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 104/14 没有成交 10 104/12 0.9645% 5 104/13 0.5880% 3 105/1 0.4550% 2 104/10 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 林高丽)