台湾股市：收跌逾1%，随亚股不振且选举变数干扰

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月14日 - 台湾股市周四收跌逾1%。分析师指出，亚股不振且台湾大选就在眼前，市场操作偏向保守，台股盘中一度大跌逾2%，收盘缩小跌幅。
台湾加权股价指数 收跌1.04%，至7,742.88点；今日成交初值 为813.71亿台币，上交易日修正后为765.89亿。
日盛投顾协理钟国忠认为，台股仍见政府护盘，因台股指数虽跌破十年线7,868点，但还是尽量维持在7,700点以上游走。
〞选举应该不碍事，对结果大家心里有数，唯一的变数是国际盘的变化。〞他称。
他也表示，下周三有台指期的结算，周三外资单日加码2,000多口的净多单，目前仍维持23,000余口的未平仓多单，目前预期市场将低档低接，不会主动推升指数。
此外，钟国忠也提到，统计过去四次的总统大选后一个月，不论是原执政党胜选或是执政党，选后一个月台股全是上涨的，因此值此台股指数低位，也没有必要再杀低。
〞选前看保守的筹码，选后又会回来加码。〞他说。
分析师预期，明日台股料会在7,650-7,800点震荡。
本地时间13:59，亚洲主要股市，MSCI亚太明晟指数 跌1.52%。 (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。