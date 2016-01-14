台湾股市：收跌逾1%，随亚股不振且选举变数干扰

路透台北1月14日 - 台湾股市周四收跌逾1%。分析师指出，亚股不振且台湾大选就在眼前，市场操作偏向保守，台股盘中一度大跌逾2%，收盘缩小跌幅。

台湾加权股价指数 收跌1.04%，至7,742.88点；今日成交初值 为813.71亿台币，上交易日修正后为765.89亿。

日盛投顾协理钟国忠认为，台股仍见政府护盘，因台股指数虽跌破十年线7,868点，但还是尽量维持在7,700点以上游走。

〞选举应该不碍事，对结果大家心里有数，唯一的变数是国际盘的变化。〞他称。

他也表示，下周三有台指期的结算，周三外资单日加码2,000多口的净多单，目前仍维持23,000余口的未平仓多单，目前预期市场将低档低接，不会主动推升指数。

此外，钟国忠也提到，统计过去四次的总统大选后一个月，不论是原执政党胜选或是执政党，选后一个月台股全是上涨的，因此值此台股指数低位，也没有必要再杀低。

〞选前看保守的筹码，选后又会回来加码。〞他说。

分析师预期，明日台股料会在7,650-7,800点震荡。