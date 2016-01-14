中国货币市场：逆回购再放量支撑流动性，需求不减回购利率持坚

路透上海1月14日 - 中国央行公开市场周四逆回购再次放量，银行间资金市场流动性得到支撑，不过因机构对以隔夜为主的需求持续不减，主要回购利率变化不大。

交易员认为，人民币汇率波动掣肘政策进一步宽松预期，但即使是降准未落地，央行也有望通过公开市场或MLF(中期借贷便利)等手段维稳资金面，春节前回购利率不致有大的波动。

上海一银行交易员表示，“整体基调算是很均衡。当然(隔夜等)需求一直保持着，也没有很宽松。”

中国央行公开市场稍早进行1,600亿元人民币逆回购操作，期限七天，单日逆回购操作量创逾11个月高点，利率持平于2.25%。

另一券商交易员指出，从央行扩大逆回购操作规模，以及此前有关MLF询量的传闻来看，央行稳定流动性的意图依旧十分明确。因此不论春节前降准与否，都不必过于担心资金价格。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间14:04 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9264 1.9249 +0.15

七天 2.3078 2.2879 +1.99

14天 2.6419 2.6960 -5.41

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.3000 1.9300 +137.00

七天 2.3250 2.0500 +27.50

14天 2.3500 2.0000 +35.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9500 1.9400 +1.00

七天 2.4000 2.3900 +1.00

14天 2.6800 2.7000 -2.00

Shibor

其中:隔夜 1.9500 1.9500 +0.00

七天 2.3000 2.3000 +0.00

三个月 3.0270 3.0410 -1.40