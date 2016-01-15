中国票据市场：转贴利率先升后降谨慎情绪升温，监管效应逐渐发酵

路透上海1月14日 - 中国票据市场本周转贴利率先升后降，一年期国有、股份制银行承兑的电票最新成交在2.92-2.95%附近，较上周五水平有所上行。交易员称，监管层提示加强票据风险管理的影响逐渐发酵，对于票据业务的开展和价格走势，谨慎情绪短期内还将占主导。

上海一银行交易员表示，在对监管措施的恐慌情绪下，周初票据转贴价格一度快涨至3.1%以上，吸引部分机构逢高入场收票，票据利率有所回落。

不过，随着近日各行内部外部核查启动，票据价格今日再度趋涨，“电票转贴早上还2.91%、2.92%，中午就到2.95%了，感觉监管的效果才刚刚出来呢，”他说。

路透此前曾报导，中国银监会日前下发关于票据业务风险提示的通知，要求银行业金融机构将“低风险”业务全口径纳入统一授信范围，同时完善绩效考核，防止资金空转。

上述交易员称，应上述文件要求，新的一年银行票据业务料以风险防控、加强贴现背景核查为主线，对利润及规模的追求均将有所淡化，长期来看对票据利率走势亦有抑制。

而从资金面角度，他提到，后续需留意春节临近资金价格会否明显上涨，及人民币汇率波动对流动性的间接压力。

中国银行间市场周五资金面略收敛，因转债申购及缴税等资金需求较盛，不过回购利率整体变动有限；此外尽管已有一些机构开始主动出跨春节资金，但备付需求目前尚未出现明显升温，多数机构仍对节前央行施以援手信心较足，不太愿意提早出手。

面对中国股市大幅动荡，央行公开市场本周逆回购继续加码，周四操作并创逾11个月新高，当周延续净投放。分析人士称，短期内维持股、汇市平稳运行，提振市场信心，仍属当务之急，预计春节前逆回购仍将滚动操作。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统，开始为其客户办理电子商业汇票业务。电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价