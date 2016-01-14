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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 14:27 BJT

日本股市：收跌2.7%回吐上日大部分涨幅，受油价低迷及增长担忧拖累

夏普 股价下跌4.4%，此前巴克莱将该股股价目标由每股80日圆下调至70日圆。市场参与者称，在夏普疲于应对重组及治理问题之际，投资者继续做空该股。

东证股价指数 收跌2.5%至1,406.55点，33个分项指数悉数下跌。

JPX-日经400指数 跌2.5%至12,662.84点。(完)

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