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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 14:39 BJT

新兴汇市：亚币因全球经济疑虑而下跌，雅加达发生爆炸拖累印尼卢比

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 117.73 117.66 -0.06 +2.18 120.30

坡元 1.4393 1.4369 -0.17 -1.51 1.4175

台币 33.501 33.625 +0.37 -1.30 33.066

韩元 1212.02 1204.00 -0.66 -3.06 1174.95

泰铢 36.29 36.24 -0.14 -0.74 36.02

菲律宾披索 47.64 47.55 -0.19 -1.55 46.90

印尼卢比 13900.00 13820.00 -0.58 -0.83 13785.00

印度卢比 67.07 66.85 -0.33 -1.37 66.15

马币 4.3880 4.3790 -0.21 -2.23 4.2900

人民币 6.5883 6.5743 -0.21 -1.46 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译 李婷仪/杜明霞/刘秀红；审校 王兴亚/王洋/张明钧)

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