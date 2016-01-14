美国个股：印尼自由港提出将股权作价17亿美元售予政府--能源部官员

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透雅加达1月14日 - 印尼能源部一位官员称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 旗下印尼子公司提出，该公司必须释出的10.64%股权，将作价17亿美元售予印尼政府。
印尼能源部煤炭与矿产事务署长Bambang Gatot周四称，印尼自由港资产估值约162亿美元。
“财政部长将决定由谁来接手这批释出的股权，”他表示。
印尼官员之前曾表示，财政部将在60日内决定是否购买这批股权，还是由一家国有企业或地方政府买下。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。