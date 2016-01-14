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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 14:52 BJT

美国个股：印尼自由港提出将股权作价17亿美元售予政府--能源部官员

路透雅加达1月14日 - 印尼能源部一位官员称，美国自由港麦克默伦铜金矿公司 旗下印尼子公司提出，该公司必须释出的10.64%股权，将作价17亿美元售予印尼政府。

印尼能源部煤炭与矿产事务署长Bambang Gatot周四称，印尼自由港资产估值约162亿美元。

“财政部长将决定由谁来接手这批释出的股权，”他表示。

印尼官员之前曾表示，财政部将在60日内决定是否购买这批股权，还是由一家国有企业或地方政府买下。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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