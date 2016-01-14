《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月14日

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月14日 - 面对中国股市大幅动荡，央行公开市场本周逆回购继续加码，周四操作并创逾11个月 新高，当周延续净投放。分析人士称，短期内维持股、汇市平稳运行，提振市场信心，仍属当务之急，预计春 节前逆回购仍将滚动操作。 他们同时认为，由于外汇储备下降等带来的资本外流担忧有增无减，考虑到中国经济基本面疲弱以及低位 通胀等，降准等宽松政策仍箭在弦上。 以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +2,300 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/9-1/15 -- -- -- -- 2,400 2,000 +400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/8 -- -- -- -- 2,000 100 +1,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。(完) (发稿 吴芳； 审校 吕雯瑾)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。