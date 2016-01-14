《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月14日

路透上海1月14日 - 面对中国股市大幅动荡，央行公开市场本周逆回购继续加码，周四操作并创逾11个月 新高，当周延续净投放。分析人士称，短期内维持股、汇市平稳运行，提振市场信心，仍属当务之急，预计春 节前逆回购仍将滚动操作。 他们同时认为，由于外汇储备下降等带来的资本外流担忧有增无减，考虑到中国经济基本面疲弱以及低位 通胀等，降准等宽松政策仍箭在弦上。 以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 央票 正回购 逆回购 逆回购 净回笼量(-) 到期量 到期量 发行量 操作量 操作量 到期量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计 +2,300 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/9-1/15 -- -- -- -- 2,400 2,000 +400 --------------------------------------------------------------------------------------- 1/1-1/8 -- -- -- -- 2,000 100 +1,900 --------------------------------------------------------------------------------------- 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节 日换休时以实际工作日为准。(完) (发稿 吴芳； 审校 吕雯瑾)