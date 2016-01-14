版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 15:05 BJT

《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--1月14日

路透上海1月14日 - 面对中国股市大幅动荡，央行公开市场本周逆回购继续加码，周四操作并创逾11个月
新高，当周延续净投放。分析人士称，短期内维持股、汇市平稳运行，提振市场信心，仍属当务之急，预计春
节前逆回购仍将滚动操作。
    
    他们同时认为，由于外汇储备下降等带来的资本外流担忧有增无减，考虑到中国经济基本面疲弱以及低位
通胀等，降准等宽松政策仍箭在弦上。
                 
    以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购      央票     正回购    逆回购   逆回购    净回笼量(-)
                     到期量   到期量     发行量    操作量    操作量   到期量   /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       +2,300
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/9-1/15           --       --         --        --      2,400     2,000        +400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/8            --       --         --        --      2,000       100      +1,900
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 吕雯瑾)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐