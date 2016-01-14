中国新债：国开行下周二招标发至多360亿元五期债，一年可银行柜台分销

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月14日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(19日)招标发行五期固息债，总额不超过345亿元人民币，期限一、三、五、七及10年；其中一年期可追加发行15亿元，用于商业银行柜台分销。
上述五期债中，一年期为国开行今年第四期新发债，3-10年品种分别为该行2015年23期 、20期 、21期 和18期 的增发债，票面利率依次是2.98%、3.46%、3.59%和3.74%。
其中首场招标结束后，一年期品种可向工行 、农行 和中行 三家银行追加发行各不超过5亿元当期债券。追加发行采用数量招标方式，票面利率为首场中标利率。
具体发行条款如下：
2016年第四期新发债及2015年第23、20、21和18期增发债
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发行上限 1年：25亿元；3/7年：60亿元；5年：70亿元；10年：130亿元
追加发行上限 1年：15亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：1月19日9:30-10:30；7/10年：1月19日9:30-11:20
招标方式 首场采用单一利率或价格(荷兰式)；追加采用数量招标方式
缴款日 1年：1/25；3/5/7/10年：1/21
起息日 1年：1/25；3年：2015/11/4；5年：2015/9/24；
7年：2015/10/22；10年：2015/9/10
分销期 1年：1/20-1/25；3/5/7/10年：1/20-1/21
上市日 1年：1/27；3/5/7/10年：1/25
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。