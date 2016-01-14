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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 15:01 BJT

全球金市：金价小跌，股市下滑限制跌幅

0639 GMT，现货金 跌0.2%至每盎司1,091.46美元；而美国期金 涨0.4%至1,091.6美元。

美国股市周三重挫，延续今年大跌走势，标普500指数自去年9月来首次收在1,900点之下，因投资人对油价下挫和美国企业业绩感到不安。

美元人气亦转差，受美股下跌影响，美元指数自一周高点回落。

油价进一步下滑以及围绕中国经济的担忧惊扰股市，使股市在2016年初未能维持住大幅反弹势头。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，担心中国经济减速对美国经济的潜在影响，以及通胀预期或下滑的可能性。

其它贵金属方面，现货钯金 跌0.5%至每盎司482.8美元，现货银 跌0.6%至每盎司14.06美元，现货铂金 跌0.2%至845.35美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/刘秀红；审校 于春红/高琦)

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