全球金市：金价小跌，股市下滑限制跌幅

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
0639 GMT，现货金 跌0.2%至每盎司1,091.46美元；而美国期金 涨0.4%至1,091.6美元。
美国股市周三重挫，延续今年大跌走势，标普500指数自去年9月来首次收在1,900点之下，因投资人对油价下挫和美国企业业绩感到不安。
美元人气亦转差，受美股下跌影响，美元指数自一周高点回落。
油价进一步下滑以及围绕中国经济的担忧惊扰股市，使股市在2016年初未能维持住大幅反弹势头。
芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，担心中国经济减速对美国经济的潜在影响，以及通胀预期或下滑的可能性。
其它贵金属方面，现货钯金 跌0.5%至每盎司482.8美元，现货银 跌0.6%至每盎司14.06美元，现货铂金 跌0.2%至845.35美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/刘秀红；审校 于春红/高琦)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。