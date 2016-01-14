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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 14:58 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：亚洲股市跌幅收窄

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* 美元/日圆涨0.13%，澳元/美元涨0.04%，新西兰元/美元跌0.23%，美元/人民币升0.21%

* 美元/离岸人民币上涨0.48%，美元/印尼卢比涨0.58%，美元/印度卢比上升0.58%，美国公债收益率(殖利率)报2.0856%

* E-迷你标普500指数期货涨0.6%，日经指数收盘跌2.68%，沪综指涨2.12%。美国原油升1.08%，布兰特原油涨0.13%

* 印尼首都雅加达市中心周四发生数次爆炸并爆发枪战；至少六人死亡

* 澳洲12月就业人口减少，但趋势依然强劲 (完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 龚芳)

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