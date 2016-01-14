汽车产业：低油价助美国皮卡车销售火热，日本车商跟进潮流抢攻市场

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
日产在此次车展上推出了一款设计风格硬朗的Titan XD皮卡车。
据汽车研究公司Kelley Blue Book的数据显示，虽然2015年日本车商在SUV和跨界车市场的份额稳步增长，但在利润率较高的卡车市场的份额仅为14.7%，低于2007年的20.5%。
资深分析师Karl Brauer表示，重夺市场份额将是困难的，因为很多卡车买家往往忠于美国车型，但日本车商仍有机会。
“如果销量继续上升，日本车商或许能抢到一些新的市场份额，因为新的卡车买家或许会对外国车商的车型持开放态度，”Brauer称，并称近来推出的新车型或许能帮助日本品牌。
为了吸引卡车买家，丰田汽车去年推出了一款重新设计的Tacoma紧凑型皮卡。
本田汽车本周也表示，很快会推出新款Ridgeline中型皮卡，这是该公司10年来首次推出Ridgeline改版车型，这款车的受众为在停车场举行派对的人群。(完) (编译 李婷仪/汪红英；审校 高琦)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。