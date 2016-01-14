汽车产业：低油价助美国皮卡车销售火热，日本车商跟进潮流抢攻市场

日产在此次车展上推出了一款设计风格硬朗的Titan XD皮卡车。

据汽车研究公司Kelley Blue Book的数据显示，虽然2015年日本车商在SUV和跨界车市场的份额稳步增长，但在利润率较高的卡车市场的份额仅为14.7%，低于2007年的20.5%。

资深分析师Karl Brauer表示，重夺市场份额将是困难的，因为很多卡车买家往往忠于美国车型，但日本车商仍有机会。

“如果销量继续上升，日本车商或许能抢到一些新的市场份额，因为新的卡车买家或许会对外国车商的车型持开放态度，”Brauer称，并称近来推出的新车型或许能帮助日本品牌。

为了吸引卡车买家，丰田汽车去年推出了一款重新设计的Tacoma紧凑型皮卡。

本田汽车本周也表示，很快会推出新款Ridgeline中型皮卡，这是该公司10年来首次推出Ridgeline改版车型，这款车的受众为在停车场举行派对的人群。(完) (编译 李婷仪/汪红英；审校 高琦)