国际油市：布兰特原油期货创12年新低，伊朗供应增加前景让市场承压

美国原油价格罕见地较布兰特原油升水，反映出布兰特原油受伊朗供应可能增加的冲击。伊朗因核计划而遭西方施加的制裁最快可能在周五解禁。

这是布兰特原油两日内第二度跌破每桶30元，美国原油在周二也曾跌破30美元。

联合国核子监督机构周五可能将确认伊朗已遵照其与六大强国的协议缩减核计划，为解除制裁铺平道路。

“伊朗可能会是个变数。我认为市况如此没人敢低估任何事情，”OptionsXpress分析师le Brun说。(完)

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