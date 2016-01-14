国际油市：布兰特原油期货创12年新低，伊朗供应增加前景让市场承压

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
美国原油价格罕见地较布兰特原油升水，反映出布兰特原油受伊朗供应可能增加的冲击。伊朗因核计划而遭西方施加的制裁最快可能在周五解禁。
这是布兰特原油两日内第二度跌破每桶30元，美国原油在周二也曾跌破30美元。
联合国核子监督机构周五可能将确认伊朗已遵照其与六大强国的协议缩减核计划，为解除制裁铺平道路。
“伊朗可能会是个变数。我认为市况如此没人敢低估任何事情，”OptionsXpress分析师le Brun说。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/李婷仪 审校 王洋/李春喜)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
0821GMT - * 英镑/美元升穿分时图云区顶部1.2304，30日移动均线切入位1.2330为阻力位 * 日内指标呈超买，55日移动均线和日内高位1.2410/16带来压力 * 反弹起点是本周1.1983-1.2416涨势的38.2%回档位1.2250 * 大趋势仍为向下，若上档突破再次失败，可能重拾跌势 * 英镑/美元图表：http://reut.rs/2jAgfG3 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。