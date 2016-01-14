人民币衍生品：资金宽松致境内美元掉期曲线下行，期权波动率走升趋势不改

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透北京1月14日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周四下行，期权波动率 较上周略走升。交易员称，由于近期资金面宽松，掉期曲线持续下行。近日央行维稳市场致短端期权波动率回调，长端则仍维持高位，整体走升趋势不改。
他们并表示，春节期间资金面偏紧是多年的传统，但目前市场资金面很松，和市场的降准预期有些矛盾。不过往年惯例和今年外储减少的速度显示降准仍有可能，掉期仍可能下行。
“超短期限资金面非常宽松，3个月以下掉期点非常低，长端有外资买盘。未来走势看短期资金面情况，接下来遇到比较大的问题是跨年期限的资金。估计1年期掉将维持点位在1,100-1,200。”一外资行交易员表示。
“期权的长期趋势是波动率走升的方向，因为波动会加大。”一股份行交易员称。
北京时间15:20，美元/人民币一周期掉期 报25.5个点子，一个月期 报133个点子，一年期 报1,160点子，较上周五分别下降3.77%、13.64%和3.33%。
而境内美元/人民币一年期平价期权 双边报价为5.450/6.050，较上周五略升；6个月期的平价期权 报价为5.350/5.950，较上周五略下行。
中国央行公开市场周四逆回购再次放量，银行间资金市场流动性得到支撑，不过因机构对以隔夜为主的需求持续不减，主要回购利率变化不大。
人民币兑美元即期 周四早盘走贬，无视中间价调升的引导。离岸CNH 则一度跌逾400点，结束两地点差倒挂。交易员称，客盘购汇压低人民币汇价，但贬值幅度在央行容忍范围内，市场暂未见明显干预。（完） (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。