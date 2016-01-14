更新版 1-中国汇市：人民币收跌逾百点子，市场重回理智适应波动新常态

* 人民币收跌逾百点子，中间价则略升

* CHN重回跌势，两地价差回到百点水平

* 市场理智应对波动新常态

* 预计短期难再现大幅贬值走势 (新增更多细节和评论)

路透北京1月14日 - 人民币兑美元即期 周四收跌逾百点子，中间价则继续碎步小升。交易员称，中间价表现凸显维稳意图，央行并不排斥贬值预期，也会容忍正常波动，但因金融运行仍不够稳定，为防范汇股联动，人民币料难有大贬。

他们并指出，当前客盘购汇需求仍较旺盛，若央行继续放松维稳力度，料短期内汇率将考验6.6元整数关口支撑。离岸CNH 因流动性转好，市场交投情绪亦有所恢复，CNH今日再现近500点子跌幅，两地价差倒挂状况消失。

“6.6应该会是比较大的支撑，但onshore（在岸）离6.6太近了，要看央行怎么做。”一外资行交易员说，今天离岸波动较大，香港金管局也在货币市场投放流动性，离岸人民币走跌亦拖累在岸表现。

离岸人民币兑美元即期连续三日大反攻行情周四戛然而止，盘中一度大跌近500点子至6.6140，急跌逾0.7%，与在岸即期价差亦从昨日一度倒挂扩至逾百点；流动性紧张则略有舒缓，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 CNHONID=R 从昨日的5.935%一路下滑至-0.593%。

“现在大家都很理智，市场不好的时候不能乱来。”一股份行交易员称，“市场正在慢慢适应波动，...今天贬值幅度比较正常，如果一下贬300点你看央行出不出来。”

人民日报周四称，中国外管局并未对个人购汇提出预约或限制要求。部分银行出于外币现钞备钞考虑，对客户购汇后提取一定金额以上的外币现钞有事先预约要求，是正常商业行为，并非外汇管理政策要求。

全球汇市方面，加元周四跌至2003年4月以来最低，因油价扩大跌幅；印尼卢比在雅加达遭武装人员袭击后下跌。虽然主要货币最初反应相对有限，但市场人士称这可能加重市场上的避险情绪。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5887 6.5750 -0.21% 中间价 6.5616 6.563 0.02% 成交额 172.1亿美元 175亿美元 日内波动幅度(pips) 143 日高6.578 日低6.5923 今年以来升贬幅度 -1.44% 2005年汇改以来升贬幅度 25.62% 一年期美元/人民币掉期 +1,123

离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.6155 6.5652 一年期NDF<CNY1YNDFO 6.9105 6.85 R=>

中国外汇交易中心今日更新的16人民币兑美元参考汇率为6.5883；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。