表格：外资在韩国股市卖超3,819亿韩元，连续第六日卖超

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透首尔1月14日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0723GMT，外资在韩国股市卖超3,819亿韩元，连续第六日卖超，期间共计卖超1.184万亿韩元(9.7810亿美元)。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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1月14日 -381.9 50.9 297.9
^1月13日 -49.9 220.6 -188.5
1月12日 -219.8 -1.5 144.1
1月11日 -113.6 86.1 256.9
1月 8日 -149.2 123.2 -47.2
1月 7日 -269.3 7.9 184.4
1月 6日 163.1 -69.2 102.9
1月 5日 -189.7 100.0 16.7 1月 4日 -157.2 -347.1 415.7
12月30日 -38.2 -282.2 229.7
12月29日 -92.8 -277.4 264.3
12月28日 -30.4 149.7 -195.2
12月24日 -3.6 350.9 -362.4
12月23日 -6.3 440.4 -481.0
12月22日 -6.6 216.6 -271.6
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本月以来 -1,367.6 171.0 1,182.9
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今年以来 -1,367.6 171.0 1,182.9
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注：^ 1月13日为修正后数据。(完) (编译 刘秀红；审校 于春红)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。