版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 15:34 BJT

表格：外资在韩国股市卖超3,819亿韩元，连续第六日卖超

路透首尔1月14日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0723GMT，外资在韩国股市卖超3,819亿韩元，连续第六日卖超，期间共计卖超1.184万亿韩元(9.7810亿美元)。

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)：

日期 外资 机构投资人 散户

----------------------------------------------------

1月14日 -381.9 50.9 297.9

^1月13日 -49.9 220.6 -188.5

1月12日 -219.8 -1.5 144.1

1月11日 -113.6 86.1 256.9

1月 8日 -149.2 123.2 -47.2

1月 7日 -269.3 7.9 184.4

1月 6日 163.1 -69.2 102.9

1月 5日 -189.7 100.0 16.7 　 1月 4日 -157.2 -347.1 415.7

12月30日 -38.2 -282.2 229.7

12月29日 -92.8 -277.4 264.3

12月28日 -30.4 149.7 -195.2

12月24日 -3.6 350.9 -362.4

12月23日 -6.3 440.4 -481.0

12月22日 -6.6 216.6 -271.6

----------------------------------------------------

本月以来 -1,367.6 171.0 1,182.9

----------------------------------------------------

今年以来 -1,367.6 171.0 1,182.9

----------------------------------------------------

注：^ 1月13日为修正后数据。(完) (编译 刘秀红；审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐