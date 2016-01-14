欧股业绩：乐购圣诞季英国销售超出市场预期，重振计划取得进展

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透伦敦1月14日 - 英国最大超市连锁企业--乐购(Tesco) 圣诞销售季英国的销售表现好于预期，主要受低价策略推动，并表示已在重振计划方面取得良好进展。
“还有很多要做，但我们已经取得良好进展，并且正在稳步推进全年获利预期的实现，”该公司执行长Dave Lewis周四称。
该公司称，截至1月9日的六周中，英国开张时间超过一年的乐购店销售额增长1.3%。
分析师的预期为下降1-3%。
乐购周四还公布，截至11月28日止13周的第三财季英国同店销售下滑1.5%，表明其圣诞销售季的英国同店销售情况也大幅改善。
分析师此前预期第三季同店销售下降2-3%。乐购第二财季同店销售为下降1%。(完) (编译 刘秀红；审校 龚芳)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
0821GMT - * 英镑/美元升穿分时图云区顶部1.2304，30日移动均线切入位1.2330为阻力位 * 日内指标呈超买，55日移动均线和日内高位1.2410/16带来压力 * 反弹起点是本周1.1983-1.2416涨势的38.2%回档位1.2250 * 大趋势仍为向下，若上档突破再次失败，可能重拾跌势 * 英镑/美元图表：http://reut.rs/2jAgfG3 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。