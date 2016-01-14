欧股业绩：乐购圣诞季英国销售超出市场预期，重振计划取得进展

路透伦敦1月14日 - 英国最大超市连锁企业--乐购(Tesco) 圣诞销售季英国的销售表现好于预期，主要受低价策略推动，并表示已在重振计划方面取得良好进展。

“还有很多要做，但我们已经取得良好进展，并且正在稳步推进全年获利预期的实现，”该公司执行长Dave Lewis周四称。

该公司称，截至1月9日的六周中，英国开张时间超过一年的乐购店销售额增长1.3%。

分析师的预期为下降1-3%。

乐购周四还公布，截至11月28日止13周的第三财季英国同店销售下滑1.5%，表明其圣诞销售季的英国同店销售情况也大幅改善。