日本债市：日债开年来首次见跌，10年债收益率触纪录低位引发获利了结

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
近几周日债持续走扬，因为油价下滑和中国经济忧虑促使投资者抛售风险资产，将资金转至安全的政府公债中。
广为使用的日本债券指数--野村BPI 年初至周三期间上涨了0.5%。
日债涨势持续到周四早盘，10年期公债收益率 跌破前低0.195%，创纪录新低0.190%。
不过之后没多久收益率便反弹至0.230%，受获利了结抛压影响。
“我认为市场有点超买了。虽然我的确认为日债收益率长期内将下滑，但近期可能会面临一些修正，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsukawa说。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.030% +0.5 -0.035%
五年期公债 0.015% +0.5 0.010%
10年期公债 0.230% +2.5 0.205%
20年期公债 0.955% +4.5 0.910%
30年期公债 1.245% +7.0 1.175%
10年期公债期货 <0#JGB:> 149.38 -0.12 149.50
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
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台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/白云; 审校 高琦/龚芳)
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路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。