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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 15:53 BJT

日本债市：日债开年来首次见跌，10年债收益率触纪录低位引发获利了结

近几周日债持续走扬，因为油价下滑和中国经济忧虑促使投资者抛售风险资产，将资金转至安全的政府公债中。

广为使用的日本债券指数--野村BPI 年初至周三期间上涨了0.5%。

日债涨势持续到周四早盘，10年期公债收益率 跌破前低0.195%，创纪录新低0.190%。

不过之后没多久收益率便反弹至0.230%，受获利了结抛压影响。

“我认为市场有点超买了。虽然我的确认为日债收益率长期内将下滑，但近期可能会面临一些修正，”PineBridge Investments的固定收益投资主管Tadashi Matsukawa说。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.030% +0.5 -0.035%

五年期公债 0.015% +0.5 0.010%

10年期公债 0.230% +2.5 0.205%

20年期公债 0.955% +4.5 0.910%

30年期公债 1.245% +7.0 1.175%

10年期公债期货 <0#JGB:> 149.38 -0.12 149.50

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李春喜/白云; 审校 高琦/龚芳)

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