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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 16:05 BJT

金属期市：伦铜触及六年半低位，因油价挫跌令全球经济成长前景失色

“新年伊始，中国经济数据表现平平，加之人民币贬值，以及石油和美国制造业数据的表现等均令人难以乐观起来，”瑞银财富管理驻香港分析师Dominic Schnider称。

“全球工业生产去年以令人失望的表现收官，这也反映到了部分大宗商品的表现上，例如铜，这也是4,200美元将是下一目标位的原因所在。”

0717GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平于每盎司4,394美元，扳回稍早1%跌幅，此前一度跌至4,330美元，今年以来累计下跌近7%。

上海期货交易所期铜合约 亦收复稍早1%失地，收盘涨0.3%，至每吨34,930元人民币。

上海期交所其它金属合约受到中国股市上涨提振，均收高逾1%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/刘秀红；审校 龚芳/白云)

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