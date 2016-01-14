金属期市：伦铜触及六年半低位，因油价挫跌令全球经济成长前景失色

“新年伊始，中国经济数据表现平平，加之人民币贬值，以及石油和美国制造业数据的表现等均令人难以乐观起来，”瑞银财富管理驻香港分析师Dominic Schnider称。

“全球工业生产去年以令人失望的表现收官，这也反映到了部分大宗商品的表现上，例如铜，这也是4,200美元将是下一目标位的原因所在。”