金属期市：伦铜触及六年半低位，因油价挫跌令全球经济成长前景失色

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
“新年伊始，中国经济数据表现平平，加之人民币贬值，以及石油和美国制造业数据的表现等均令人难以乐观起来，”瑞银财富管理驻香港分析师Dominic Schnider称。
“全球工业生产去年以令人失望的表现收官，这也反映到了部分大宗商品的表现上，例如铜，这也是4,200美元将是下一目标位的原因所在。”
0717GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 持平于每盎司4,394美元，扳回稍早1%跌幅，此前一度跌至4,330美元，今年以来累计下跌近7%。
上海期货交易所期铜合约 亦收复稍早1%失地，收盘涨0.3%，至每吨34,930元人民币。
上海期交所其它金属合约受到中国股市上涨提振，均收高逾1%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红/刘秀红；审校 龚芳/白云)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。