更新版 1-印尼央行：降息25个基点以刺激经济，为去年2月以来首次

在路透的一项调查中，16位受访分析师中有10位曾预测周四会降息。

一些分析师预计，周四的降息将是新一轮宽松的首次降息。印尼央行表示将评估在未来进一步放松货币政策的必要性。

印尼卢比在雅加达袭击事件后走弱，但在央行的降息声明后稍稍走坚。印尼卢比的汇价稳定一直是印尼央行的一个主要关切点。

分析师们普遍对降息表示欢迎。

Capital Economics分析师Daniel Martin表示，此举“应能对疲弱的经济提供一个迟来的提振。”(完) (编译 李春喜/王洋; 审校 于春红/高琦)