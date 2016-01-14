《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月14日

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透香港1月14日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:04时,1美元=6.5882人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 10.08 0.753 2.03 市北高新 24.22 1.161 3.17 大众交通 10.91 1.101 1.50 永生投资 15.7 1.739 1.37 老凤祥 40.14 3.864 1.58 S中纺机 10.75 0.644 2.53 鼎立股份 8.93 0.685 1.98 氯碱化工 11.9 0.755 2.39 双钱股份 14.21 1.059 2.04 海立股份 11.28 0.787 2.18 浦东金桥 16.24 1.589 1.55 外高桥 19.42 1.943 1.52 ST联华 13.38 1.34 1.52 锦江投资 33.4 1.951 2.60 中路股份 41.08 2.876 2.17 金山开发 13.17 0.836 2.39 海欣股份 14.7 0.897 2.49 耀皮玻璃 6.83 0.674 1.54 大江股份 11.2 0.67 2.54 上柴股份 11.65 0.811 2.18 丹化科技 6.75 0.595 1.72 上海三毛 17.46 1.401 1.89 友谊股份 14.82 1.723 1.31 上工申贝 11.78 1.026 1.74 上海机电 23.79 2.649 1.36 宝信软件 44.33 3.521 1.91 上海物贸 12.13 0.879 2.09 自仪股份 15.97 1.533 1.58 上海普天 36.63 1.693 3.28 陆家嘴 41.76 3.43 1.85 华新水泥 7.09 0.712 1.51 锦江股份 38.15 3.216 1.80 鄂尔多斯 7.69 0.874 1.34 华电能源 5.63 0.54 1.58 SST天海 6.23 0.543 1.74 大名城 7.88 0.841 1.42 东方通信 8.14 0.751 1.65 黄山旅游 19.14 1.799 1.61 开开实业 12.78 1.13 1.72 海南航空 3.6 0.708 0.77 ST轻骑 5.59 0.544 1.56 振华重工 5.04 0.539 1.42 锦州港 4.72 0.581 1.23 九龙山 7.15 0.726 1.49 凌云股份 13.34 1.237 1.64 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。