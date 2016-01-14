《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月14日

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透香港1月14日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:05时,1港元=0.84794人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 10.07 7.19 1.65 南玻 10.06 6.60 1.80 深康佳 4.89 3.23 1.79 ST中华 9.48 5.75 1.94 ST中冠 38.54 17.31 2.63 深深宝 11.28 8.64 1.54 深华发 24.47 9.30 3.10 深赤湾 14.97 13.97 1.26 特力 81.59 24.92 3.86 飞亚达 12.45 8.26 1.78 一致药业 66.15 39.82 1.96 深深房 9.00 5.76 1.84 ST盛润 7.58 6.78 1.32 深南电 8.46 5.15 1.94 深纺织 10.57 7.67 1.63 方大集团 10.25 6.19 1.95 深国商 27.38 11.55 2.80 深赛格 11.85 5.60 2.50 宝石 7.08 5.01 1.67 小天鹅 25.77 19.50 1.56 粤高速 5.81 3.96 1.73 晨鸣纸业 7.38 5.11 1.70 ST珠江 7.21 5.77 1.47 美菱电器 5.95 4.93 1.42 大冷股份 14.95 8.55 2.06 粤电力 6.67 4.88 1.61 佛山照明 11.05 6.91 1.89 江铃汽车 26.38 25.36 1.23 沙隆达 10.70 6.82 1.85 苏常柴 7.65 5.10 1.77 威孚高科 19.39 17.64 1.30 古井贡酒 30.50 24.98 1.44 ST东海 13.00 6.30 2.43 长安汽车 14.58 14.27 1.20 京东方 2.74 2.22 1.46 鲁泰 11.87 10.42 1.34 本钢板材 6.09 2.87 2.50 张裕 38.92 26.20 1.75 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券 (整理 梁慧仪)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。