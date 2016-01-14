《汇市简讯》若九名委员投票赞成维持利率不变，英镑或跌至1.4352美元

香港已公布经济指标--2017/1/19
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
0755GMT
* 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果将在1200GMT公布：若有九名委员投票赞成维持利率不变，则可能会打击英镑
* 委员麦卡弗蒂曾在2015年8-12月及2014年8-12月期间的政策会议上投票赞成升息
* 近来对英国央行升息预计减弱以及英国脱欧风险打击英镑
* 1.4352英镑为周二所及的67个月低点。1.4346为2010年6月低点
* 1.4476为自1.4352水平后较难触及的点位，之前两次上攻1.4476均以失败告终
* 英国大法官兼司法大臣纪嘉林称，留在没有改革的欧盟将是灾难。(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英；审校 王洋)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
0821GMT - * 英镑/美元升穿分时图云区顶部1.2304，30日移动均线切入位1.2330为阻力位 * 日内指标呈超买，55日移动均线和日内高位1.2410/16带来压力 * 反弹起点是本周1.1983-1.2416涨势的38.2%回档位1.2250 * 大趋势仍为向下，若上档突破再次失败，可能重拾跌势 * 英镑/美元图表：http://reut.rs/2jAgfG3 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。