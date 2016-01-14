《汇市简讯》若九名委员投票赞成维持利率不变，英镑或跌至1.4352美元

0755GMT

* 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果将在1200GMT公布：若有九名委员投票赞成维持利率不变，则可能会打击英镑

* 委员麦卡弗蒂曾在2015年8-12月及2014年8-12月期间的政策会议上投票赞成升息

* 近来对英国央行升息预计减弱以及英国脱欧风险打击英镑

* 1.4352英镑为周二所及的67个月低点。1.4346为2010年6月低点

* 1.4476为自1.4352水平后较难触及的点位，之前两次上攻1.4476均以失败告终

* 英国大法官兼司法大臣纪嘉林称，留在没有改革的欧盟将是灾难。(完)

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