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市场报道 | 2016年 1月 14日 星期四 21:59 BJT

美国各类经济指标总览--2016/1/14

美国劳工部周四公布，1月9日止当周初请失业金人数升至28.4万人，市场预估为27.5万人。 
    
    劳工部同时发布，美国12月出口物价较前月下降0.6%，预估为下降0.3%。12月进口物价较前月下降0.4%
，预估为下降0.7%。 
    
 失业率(%)                               5.0  (12月)                    5.0  (11月)
 非农业就业岗位(万)                 增加29.2  (12月)               增加25.2  (11月修正值)
 平均时薪(%)                            持平  (12月)                   +0.2  (11月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                 持平  (11月)                   +0.2  (10月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)             +0.2  (11月)                   +0.2  (10月)
 实质所得(%                             +0.2  (10月)                   -0.2  (9月)
 生产者物价指数(PPI)(%)                 +0.3  (11月)                   -0.4  (10月)
 不包括食品和能源PPI(%)                 -0.3  (10月)                   -0.3  (9月)
 国内生产总值(GDP)(%)                   +2.0  (第三季终值)             +3.9  (第二季终值)  
 GDP平减指数(%)                         +1.3  (第三季终值)             +2.1  (第二季终值)   
 零售销售(%)                            +0.2  (11月)                   +0.1  (10月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)              逆差432.7  (11月)              逆差445.8  (10月)
 雇佣成本(%)                            +0.6  (第三季)                 +0.2  (第二季)
 工业生产(%)                            -0.6  (11月)                   -0.4  (10月)
 产能利用率(%)                          77.0  (11月)                   77.5  (10月)
 初请失业金人数(万人)                   28.4  (1月9日当周)             27.7  (1月2日当周)
 联邦预算(亿美元)                    赤字140  (12月)                赤字650  (11月)
 领先指标(%)                            +0.4  (11月)                   +0.6  (10月)
 个人所得(%)                            +0.3  (11月)                   +0.4  (10月修正)
 个人消费支出(PCE)物价(%)               持平  (11月)                   +0.1  (10月修正)
 消费者信贷(亿美元)                增加139.5  (11月)              增加156.1  (10月修正值)
 企业库存(%)                            持平  (10月)                 ＋0.1%  (9月修正值)
 建筑支出(%)                            -0.4  (11月)                   +0.3  (10月修正值)
 消费者信心                             96.5  (12月)                   92.6  (11月修正值)
 房屋开工(万户)                        117.3  (11月)                  106.2  (10月修正值)
 建筑许可(万户)                        128.2  (11月修正值)            128.9  (11月初值)
 成屋销售(万户)                          476  (11月)                    532  (10月修正值)
 新屋销售(万户)                           49  (11月)                     47  (10月修正值)
 工厂订单(%)                           -0.2%  (11月)                   +1.3  (10月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                  持平  (11月)                   +2.9  (10月修正值)
 供应管理协会非制造业指数               55.3  (12月)                   55.9  (11月)
 供应管理协会制造业指数                 48.2  (12月)                   48.6  (11月)
 趸售(批发)库存(%)                      -0.3  (11月)                   -0.3  (10月修正值)
 进口物价(%)                            -1.2  (12月)                   -0.5  (11月修正值)
 出口物价(%)                            -1.1  (12月)                   -0.7  (11月修正值)
 单位劳工成本(%)                        +1.8  (第三季修正值)           +2.0  (第二季修正值)
 非农业生产率(%)                        +2.2  (第三季修正值)           +3.5  (第二季修正值)
 经常账(亿美元)                  赤字1,241.2  (第三季)          赤字1,110.9  (第二季修正值)

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