美国各类经济指标总览--2016/1/14

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
美国劳工部周四公布，1月9日止当周初请失业金人数升至28.4万人，市场预估为27.5万人。 劳工部同时发布，美国12月出口物价较前月下降0.6%，预估为下降0.3%。12月进口物价较前月下降0.4% ，预估为下降0.7%。 失业率(%) 5.0 (12月) 5.0 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加29.2 (12月) 增加25.2 (11月修正值) 平均时薪(%) 持平 (12月) +0.2 (11月) 消费者物价指数(CPI)(%) 持平 (11月) +0.2 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.2 (10月) 实质所得(% +0.2 (10月) -0.2 (9月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.3 (11月) -0.4 (10月) 不包括食品和能源PPI(%) -0.3 (10月) -0.3 (9月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.0 (第三季终值) +3.9 (第二季终值) GDP平减指数(%) +1.3 (第三季终值) +2.1 (第二季终值) 零售销售(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差432.7 (11月) 逆差445.8 (10月) 雇佣成本(%) +0.6 (第三季) +0.2 (第二季) 工业生产(%) -0.6 (11月) -0.4 (10月) 产能利用率(%) 77.0 (11月) 77.5 (10月) 初请失业金人数(万人) 28.4 (1月9日当周) 27.7 (1月2日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字140 (12月) 赤字650 (11月) 领先指标(%) +0.4 (11月) +0.6 (10月) 个人所得(%) +0.3 (11月) +0.4 (10月修正) 个人消费支出(PCE)物价(%) 持平 (11月) +0.1 (10月修正) 消费者信贷(亿美元) 增加139.5 (11月) 增加156.1 (10月修正值) 企业库存(%) 持平 (10月) ＋0.1% (9月修正值) 建筑支出(%) -0.4 (11月) +0.3 (10月修正值) 消费者信心 96.5 (12月) 92.6 (11月修正值) 房屋开工(万户) 117.3 (11月) 106.2 (10月修正值) 建筑许可(万户) 128.2 (11月修正值) 128.9 (11月初值) 成屋销售(万户) 476 (11月) 532 (10月修正值) 新屋销售(万户) 49 (11月) 47 (10月修正值) 工厂订单(%) -0.2% (11月) +1.3 (10月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) 持平 (11月) +2.9 (10月修正值) 供应管理协会非制造业指数 55.3 (12月) 55.9 (11月) 供应管理协会制造业指数 48.2 (12月) 48.6 (11月) 趸售(批发)库存(%) -0.3 (11月) -0.3 (10月修正值) 进口物价(%) -1.2 (12月) -0.5 (11月修正值) 出口物价(%) -1.1 (12月) -0.7 (11月修正值) 单位劳工成本(%) +1.8 (第三季修正值) +2.0 (第二季修正值) 非农业生产率(%) +2.2 (第三季修正值) +3.5 (第二季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,241.2 (第三季) 赤字1,110.9 (第二季修正值)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
路透1月19日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓与周二持平， 同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 25,976,712.5 1月18日 25,976,712.5 1月17日 0.0 0.00% iShares 338,356,236.2 1月18日 338,356,236.2 1月17日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银