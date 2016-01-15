台湾已公布经济指标--2016/1/15

美国热股：Panasonic计划将其与特斯拉汽车的合作延伸至自动驾驶技术
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 12月 -13.9% -16.9% 2/16 -- 商品进口(y/y) 12月 -15.6% -13.7% 2/16 -- 外销订单(y/y) 11月 -6.3% -5.3% 1/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 196.7 +163.8 r 2/23 -- 国际收支(亿美元) 第三季 56.9 +41.7 2/23 -- M2货币总计数(y/y) 11月 +6.39% +6.58% 1/25 -- 季调失业率 11月 3.84% 3.79% 1/22 -- 工业生产指数(y/y) 11月 -4.94% -6.33% r 1/22 -- 外汇存底(亿美元) 12月底 4,260.31 4,246.11 2/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 12月 +0.14% +0.53% 2/5 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季 -0.63% +0.57% -- -- (Q3统计值 (Q2统计值) ) 重贴现率(%) 12月17 1.625% 1.750% -- -- 日 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透1月19日 - Panasonic 计划将其与特斯拉汽车 的合作自电池领域延伸至自动驾驶技术。Panasonic当前将关注焦点转向至汽车业务。
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他们指出，举乐天化学为例，该公司买进至少10万吨交运至丽水及大山的石脑油，到岸价格(C&F)为较日本报价每吨升水6-7美元。