更正-台湾货币市场：1月15日及本提存期资金预期变化一览表

(更正：文中表格1月18日央行定存单到期为〞554.50〞亿台币，及定存单金额〞3兆(万亿)9,907.5〞亿台币) 路透台北1月15日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行存单到期614.00亿台币。 --102甲2期公债付息7.00亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --财政部发行三年期公债105/1期，金额350亿台币。 --Intesa Sanpaolo Bank Ireland p.l.c.发行6,300万12年期美元债。 -------------------------------------------------------------------- (本提存期) **宽松因素： --央行存单到期 3兆(万亿)9,907.5亿台币： *01/18 554.50亿台币 01/19 494.00亿台币 01/20 4,535.50亿台币 01/21 1,281.20亿台币 01/22 5,693.00亿台币 01/25 2,736.00亿台币 01/26 5,615.50亿台币 01/27 2,329.50亿台币 01/28 2,427.00亿台币 01/29 11.00亿台币 02/01 7,493.80亿台币 02/02 1,936.50亿台币 02/03 4,800.00亿台币 --公债还本付息450.869415亿台币： 01/17 103甲1期本金 350.00亿台币 01/17 103甲1期2息 2.1875亿台币 01/18 89甲7期16息 31.25亿台币 01/20 101甲2期4息 13.00亿台币 01/20 103甲2期2息 3.948975亿台币 01/22 88甲3期17息 14.1225亿台币 01/23 104甲2期1息 6.36044亿台币 01/28 99甲2期6息 13.50亿台币 01/28 102甲3期3息 10.50亿台币 01/29 103甲3期2息 6.00亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 **紧缩因素： --1/20：财政部发行91天期105-2期国库券，暂定金额300亿台币，19日标售。 --1/22：财政部发行20年期公债105/2期，预估金额300亿台币，19日标售。 --1/27：财政部发行182天期105-3期国库券，暂定金额300亿台币，26日标售。 --2/03：财政部发行182天期105-4期国库券，暂定金额200亿台币，2日标售。 --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 --营业税例行税款缴库。 注：*表新增或更新。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)