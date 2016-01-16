版本:
中国
亚洲 | 2016年 1月 16日 星期六 17:03 BJT

更正-台湾货币市场：1月15日及本提存期资金预期变化一览表

(更正：文中表格1月18日央行定存单到期为〞554.50〞亿台币，及定存单金额〞3兆(万亿)9,907.5〞亿台币)
    路透台北1月15日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行存单到期614.00亿台币。 
    --102甲2期公债付息7.00亿台币。 
    
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。         
    --财政部发行三年期公债105/1期，金额350亿台币。
    --Intesa Sanpaolo Bank Ireland p.l.c.发行6,300万12年期美元债。
             
  --------------------------------------------------------------------
    (本提存期)
   
    **宽松因素：
    --央行存单到期 3兆(万亿)9,907.5亿台币：   
    *01/18              554.50亿台币
     01/19              494.00亿台币
     01/20            4,535.50亿台币
     01/21            1,281.20亿台币
     01/22            5,693.00亿台币
     01/25            2,736.00亿台币
     01/26            5,615.50亿台币
     01/27            2,329.50亿台币
     01/28            2,427.00亿台币
     01/29               11.00亿台币
     02/01            7,493.80亿台币
     02/02            1,936.50亿台币
     02/03            4,800.00亿台币
 
    --公债还本付息450.869415亿台币：
   01/17     103甲1期本金       350.00亿台币
   01/17     103甲1期2息        2.1875亿台币
   01/18     89甲7期16息         31.25亿台币
   01/20     101甲2期4息         13.00亿台币
   01/20     103甲2期2息      3.948975亿台币
   01/22     88甲3期17息       14.1225亿台币
   01/23     104甲2期1息       6.36044亿台币
   01/28      99甲2期6息         13.50亿台币
   01/28     102甲3期3息         10.50亿台币
   01/29     103甲3期2息          6.00亿台币
   
    --月底军公教薪饷拨款。
    
    **紧缩因素：  
    --1/20：财政部发行91天期105-2期国库券，暂定金额300亿台币，19日标售。
    --1/22：财政部发行20年期公债105/2期，预估金额300亿台币，19日标售。
    --1/27：财政部发行182天期105-3期国库券，暂定金额300亿台币，26日标售。
    --2/03：财政部发行182天期105-4期国库券，暂定金额200亿台币，2日标售。
    --菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
    --营业税例行税款缴库。  
      
    注：*表新增或更新。(完)    

 (记者 高洁如; 审校 董永年)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐