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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 16:34 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶扳回跌幅连续第二日收高，因日圆日内转跌

“日圆兑美元(日内)贬值约0.5日圆，帮助提振东京期胶，”东京一经纪商消息人士表示，“与此同时，目前仍不确定泰国政府的计划在这个高供应季节对期胶会有多大冲击。”

泰国副总理周四表示，政府将以每公斤45泰铢的价格向农民购买10万吨橡胶，价位远低于农民威胁将上街抗议所要求的价格。

上海期胶主力5月合约 上涨60元人民币，收报每吨9,885元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)2月期胶 最新报每公斤108.50美分，上涨0.5美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/陈宗琦；审校 蔡美珍/李婷仪)

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