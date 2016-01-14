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亚洲 | 2016年 1月 14日 星期四 17:23 BJT

国际油市：中东原油以溢价成交，因中国联合石油采购需求强劲--消息

路透新加坡1月14日 - 据贸易消息人士周四透露，由于来自中国联合石油的强劲需求引发供应收紧，中东地区3月装运的中质含硫原油出口价格出现溢价。

他们表示，本月至今，已在普氏价格机制(MOC)买入九批上扎库姆(Upper Zakum)船货。中国联合石油为中国石油旗下的贸易业务子公司。

贸易商称，这些采购令市场供应收紧，推高了市场上类似品级原油的现货价格。

贸易商称，日本炼油商富士石油 周三标购买入3月装运的两批Banoco Arab中质油和一批卡塔尔马林原油(Qatar Marine)船货，价格较官方售价(OSP)每桶溢价30-35美分。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)

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