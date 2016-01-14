国际油市：中东原油以溢价成交，因中国联合石油采购需求强劲--消息

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透新加坡1月14日 - 据贸易消息人士周四透露，由于来自中国联合石油的强劲需求引发供应收紧，中东地区3月装运的中质含硫原油出口价格出现溢价。
他们表示，本月至今，已在普氏价格机制(MOC)买入九批上扎库姆(Upper Zakum)船货。中国联合石油为中国石油旗下的贸易业务子公司。
贸易商称，这些采购令市场供应收紧，推高了市场上类似品级原油的现货价格。
贸易商称，日本炼油商富士石油 周三标购买入3月装运的两批Banoco Arab中质油和一批卡塔尔马林原油(Qatar Marine)船货，价格较官方售价(OSP)每桶溢价30-35美分。(完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。