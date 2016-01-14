香港数据：去年12月底外汇基金境外资产增至30,521亿港元--金管局

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透香港1月14日 - 香港金融管理局（HKMA）周四公布，截至去年12月底止，外汇基金境外资产为30,521亿港元，较11月底增加283亿港元。
货币基础为15,917亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、银行体系结余，以及已发行外汇基金票据及债券。
外汇基金用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。