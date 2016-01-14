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市场报道 | 2016年 1月 14日 星期四 16:45 BJT

全球贵金属：1月13日SPDR黄金持仓增加0.37%，iShares白银持仓不变

路透1月14日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二增加0.37%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量维持不变。

以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 21,028,578.6 1月13日 20,952,053.3 1月12日 76,525.3 0.37%

iShares 316,368,944.9 1月13日 316,368,944.9 1月12日 0.0 0.00% (完)

(编译 李婷仪 审校 龚芳)

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