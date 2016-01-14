台湾金融：美系外资跃居台湾期货市场最大外资参与者--金管会

路透台北1月14日 - 台湾金管会周四公布期货市场交易行为大数据，其中2011-2014年外资占市场交易量比重平均为10.3%，近年美系外资跃居为外资最大参与者，占外资总交易量40%，其次为英系外资的26.8%。

金管会证期局副局长王咏心并指出，从交易量结构分析，将陆股ETF期货交易时间延长至下午4点15分，延长时间交易时段已占总成交量的三成，可见符合市场需求。

“美系外资在台股现货也是最大，相对在期货也是。”她说。

此外，近年外资在期货与选择权商品的交易比重则分别为52%及48%；至于外资在台指期交易占比则约为25%。