台湾金融：美系外资跃居台湾期货市场最大外资参与者--金管会

中国外汇：正从资本流入转向流出，资本管制是短期策略非长期解决方案--法兴
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月14日 - 台湾金管会周四公布期货市场交易行为大数据，其中2011-2014年外资占市场交易量比重平均为10.3%，近年美系外资跃居为外资最大参与者，占外资总交易量40%，其次为英系外资的26.8%。
金管会证期局副局长王咏心并指出，从交易量结构分析，将陆股ETF期货交易时间延长至下午4点15分，延长时间交易时段已占总成交量的三成，可见符合市场需求。
“美系外资在台股现货也是最大，相对在期货也是。”她说。
此外，近年外资在期货与选择权商品的交易比重则分别为52%及48%；至于外资在台指期交易占比则约为25%。
台湾股市周四收跌逾1%。分析师指出，亚股不振且台湾大选就在眼前，市场操作偏向保守，台股盘中一度大跌逾2%，收盘缩小跌幅。 (完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)
路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透台北1月19日 - 台湾财政部周四表示，目前正进行税制改革研讨方向，包括委托中华财政学会的税改期中报告将在明日进行期中审查，财政部研议〞税收减少最小〞的情况下进行税改。
中国商务部强调，中美经贸合作“合则两利，斗则俱伤”，相信中美经贸关系不会根本脱离互利共赢轨道，且中国投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将进一步减少。